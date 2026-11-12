Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

Самая удаленная цель находится в Омске, почти в 2500 километрах от украинской границы.

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Пожары на российских НПЗ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Под ударами оказалась вся пятерка самых мощных НПЗ страны-агрессора

Саратовский завод после атаки остановил работу

Омск расположен в 2500 км от украинской границы

Силы обороны Украины с 30 октября нанесли удары по всем пяти самым мощным нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора России - Омскому, Киришскому, Рязанскому, Нижегородскому и Ярославскому. Кроме них, под ударами оказались меньшие по мощности Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

В Генштабе назвали эти удары "дальнобойными санкциями" и подчеркнули, что Силы обороны систематически выводят из строя российскую нефтепереработку.

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Что известно об ударе по Омскому НПЗ

Самой удаленной целью стал Омский НПЗ, расположенный почти в 2500 километрах от украинской границы. Пожар на заводе вспыхнул 11 ноября.

"Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Омскому НПЗ - гиганту российской нефтепереработки, который ежедневно снабжает топливом войну против Украины", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, завод способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год, а глубина переработки там составляет около 99%.

Какие еще НПЗ России поразили Силы обороны

В Генштабе отметили, что уже подтверждены результаты ударов по Киришскому и Саратовскому заводам:

Киришский НПЗ (ООО "Кинеф", Ленинградская область) - удар в ночь на 9 ноября. Завод мощностью около 20 млн тонн нефти в год обеспечивает более 6% всей нефтепереработки РФ. Повреждены установка атмосферной трубчатой переработки нефти, установка ЭЛОУ и две установки охлаждения.

- удар в ночь на 9 ноября. Завод мощностью около 20 млн тонн нефти в год обеспечивает более 6% всей нефтепереработки РФ. Повреждены установка атмосферной трубчатой переработки нефти, установка ЭЛОУ и две установки охлаждения. Саратовский НПЗ - удар 7 ноября. Предприятие мощностью около 7 млн тонн нефти в год работает на нужды армии РФ. Повреждены единственная установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар объемом 10 тыс. кубометров, в котором возник пожар. Работа завода остановлена.

Военные объяснили, почему наносят удары именно по установкам первичной переработки.

"Удары по установкам первичной переработки сокращают производство топлива для российской армии и уменьшают доходы, за счет которых Россия финансирует войну", - подчеркнули в Генштабе.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Стоит ли Украине продолжать удары по НПЗ России

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп начал осуждать украинские удары по российским НПЗ. В то же время, по мнению дипломата, нефтепереработка - не единственная уязвимая цель, удары по которой способны повлиять на Россию.

"Есть много точек, атаки на которые будут оказывать влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. д.", - отметил Огрызко.

Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что удары по НПЗ имеют кумулятивный эффект, но важно правильно выбирать цель на заводе.

"Удары нужно наносить не только по резервуарам, а прежде всего по тем узлам, которые существуют в единственном экземпляре и непосредственно влияют на весь технологический процесс", - пояснил эксперт.

Описывая тактику таких атак, Романенко обратил внимание на массовость применения дронов.

"Оператор запускает группу из 15 дронов на один объект, но имеет возможность управлять каждым беспилотником отдельно", - рассказал он.

Удары по НПЗ России - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по НПЗ России по требованию Трампа. По его словам, это возможно лишь на тот период, пока США снабжают Украину ракетами Patriot.

Агентство Reuters оценило последствия атак дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. По его данным, с конца октября удары вывели из строя около 30% мощностей нефтепереработки РФ. Совокупная мощность поврежденных заводов составляет около 300 тыс. тонн нефти в сутки.

Россия регулярно обвиняет Украину в атаках на свои НПЗ. В середине октября Москва обвинила Киев в новых ударах по НПЗ.

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