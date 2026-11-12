Удар РФ по энергетике и жилым домам: в Ровненской области пропал свет

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры обеспечивают генераторы.

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Последствия атаки РФ на Ровненскую область / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

РФ атаковала энергетику и жилой сектор Ровненской области

Без света остались населенные пункты двух районов, включая Костополь

Предварительно, погибших и пострадавших нет

В ночь на 12 ноября российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровненской области. В результате удара без электроснабжения остались населенные пункты Ровненского и Сарненского районов, в частности город Костополь.

"Сложная ночь. Враг атаковал энергетику и жилищный сектор. Предварительно – без человеческих жертв", - написал в Telegram начальник Ровненской областной военной администрации Александр Коваль.

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По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

Атака РФ на Ровненскую область - последствия / Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

​Обновлено. Утром 12 ноября в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки.

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, предприятия и жилищный сектор области.

К ликвидации последствий ударов привлекались подразделения ГСЧС совместно с другими службами. Информации о погибших нет.

"Все работы на местах событий завершены", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, прошлой ночью в Киеве и области прогремели мощные взрывы. В Воздушных предупреждали об ударе РФ баллистикой по Киеву. Мог пострадать строительный гипермаркет. По некоторым данным, под ударом оказался "Эпицентр" в Оболонском районе.

В ночь на 11 ноября российская оккупационная армия атаковала Украину авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БпЛА. Большая часть воздушных целей была сбита, но есть и "прилеты". Есть пострадавшие. Кривой Рог частично остался без света. Были зафиксированы проблемы с электроснабжением в Черкасской области. Под ударом оказались также Харьков и Запорожье.

РФ готовит массированный удар по Украине - что известно

Страна-агрессор Россия планирует атаковать объекты пищевой промышленности Украины. Речь идет как об украинских, так и об иностранных предприятиях, работающих на территории страны. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны.

В частности, под прицелом могут оказаться элеваторная и складская инфраструктура, предприятия по производству подсолнечного и других растительных масел, молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.

Удары могут затронуть не только украинских производителей, но и объекты иностранного бизнеса. Подобные атаки россияне уже наносили: ранее был поврежден объект американской компании Cargill.

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О персоне: Александр Коваль Александр Коваль - украинский государственный деятель, глава Ровненской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия. С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.

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