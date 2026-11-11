"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

Глава Офиса президента заявил о существенных результатах переговоров в Абу-Даби.

https://glavred.info/politics/ye-suttyeviy-rezultat-shchodo-polonenih-budanov-pro-peregovori-v-abu-dabi-10811288.html Ссылка скопирована

Переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, t.me/umerov_rustem

Главное из заявления:

Делегация два дня искала пути завершения войны

Позиция Украины в отношении мира остается неизменной

По вопросу возвращения пленных достигнут существенный результат

Украинская делегация достигла существенного результата в вопросе возвращения пленных в ходе переговоров в Абу-Даби, однако количество людей и сроки обмена пока не разглашаются. Сами переговоры были непростыми. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в Telegram.

По его словам, украинская делегация в течение двух дней работала над поиском путей завершения войны. Также Буданов подчеркнул, что возвращение каждого пленного остается для Украины безусловным приоритетом.

видео дня

"Отдельное направление переговоров - возвращение наших пленных домой. В этом вопросе мы добились существенного результата. Возвращение каждого украинца остается нашим безусловным приоритетом", - написал Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Какова позиция Украины на переговорах в Абу-Даби

Глава ОП подчеркнул, что Киев не меняет подходов к мирному процессу и настаивает на гарантиях, которые не позволят России напасть повторно.

"Позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая обеспечит устойчивость мира и сделает невозможным повторение российской агрессии", - заявил Буданов.

Он также поблагодарил спецпосланников США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа за "профессионализм, настойчивость и усилия", а Объединенные Арабские Эмираты - за содействие переговорному процессу.

"Наша главная задача - как можно быстрее достичь справедливого и устойчивого мира, сохранить жизни украинцев и гарантировать безопасность нашего государства. Именно этого ожидают от нас украинцы", - подчеркнул глава ОП.

Когда переговоры о прекращении войны могут дать результат

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Вашингтон будет пытаться продемонстрировать результат переговоров еще до конца года.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - сказал эксперт.

В то же время политолог скептически оценивает шансы на быстрый прорыв, ведь позиции сторон остаются слишком далекими.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - пояснил Золотарев.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, перед началом встречи в Эмиратах глава ОП оценил перспективы переговоров. Буданов тогда заявил, что эти переговоры - не последние, а самой договоренностью о встрече назвал прогресс. В повестку дня вошли обмен пленными, возвращение гражданских лиц и детей, а также прекращение ударов.

Трехсторонние встречи в ОАЭ начались 10 ноября. Рустем Умеров тогда назвал основные темы бесед с американской и российской сторонами. Среди приоритетов Киева - прекращение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое восстановление.

По завершении раунда свои итоги озвучил и президент. Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по вопросу Донбасса и ПВО. Он также рассказал о возможных параметрах будущего обмена.

Читайте также:

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред