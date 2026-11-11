"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

Главное из заявления:
- Делегация два дня искала пути завершения войны
- Позиция Украины в отношении мира остается неизменной
- По вопросу возвращения пленных достигнут существенный результат
Украинская делегация достигла существенного результата в вопросе возвращения пленных в ходе переговоров в Абу-Даби, однако количество людей и сроки обмена пока не разглашаются. Сами переговоры были непростыми. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в Telegram.
По его словам, украинская делегация в течение двух дней работала над поиском путей завершения войны. Также Буданов подчеркнул, что возвращение каждого пленного остается для Украины безусловным приоритетом.
"Отдельное направление переговоров - возвращение наших пленных домой. В этом вопросе мы добились существенного результата. Возвращение каждого украинца остается нашим безусловным приоритетом", - написал Буданов.
Какова позиция Украины на переговорах в Абу-Даби
Глава ОП подчеркнул, что Киев не меняет подходов к мирному процессу и настаивает на гарантиях, которые не позволят России напасть повторно.
"Позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая обеспечит устойчивость мира и сделает невозможным повторение российской агрессии", - заявил Буданов.
Он также поблагодарил спецпосланников США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа за "профессионализм, настойчивость и усилия", а Объединенные Арабские Эмираты - за содействие переговорному процессу.
"Наша главная задача - как можно быстрее достичь справедливого и устойчивого мира, сохранить жизни украинцев и гарантировать безопасность нашего государства. Именно этого ожидают от нас украинцы", - подчеркнул глава ОП.
Когда переговоры о прекращении войны могут дать результат
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Вашингтон будет пытаться продемонстрировать результат переговоров еще до конца года.
"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - сказал эксперт.
В то же время политолог скептически оценивает шансы на быстрый прорыв, ведь позиции сторон остаются слишком далекими.
"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - пояснил Золотарев.
Переговоры в Абу-Даби - новости по теме
Как сообщал Главред, перед началом встречи в Эмиратах глава ОП оценил перспективы переговоров. Буданов тогда заявил, что эти переговоры - не последние, а самой договоренностью о встрече назвал прогресс. В повестку дня вошли обмен пленными, возвращение гражданских лиц и детей, а также прекращение ударов.
Трехсторонние встречи в ОАЭ начались 10 ноября. Рустем Умеров тогда назвал основные темы бесед с американской и российской сторонами. Среди приоритетов Киева - прекращение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое восстановление.
По завершении раунда свои итоги озвучил и президент. Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по вопросу Донбасса и ПВО. Он также рассказал о возможных параметрах будущего обмена.
Читайте также:
- Украина отвергла новый план США по Донбассу - что предлагали Трамп и его представители
- "С россиянами трудно" - Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби
- Донбасс и НАТО на кону - чего ждать от переговоров Украины, России и США в ОАЭ
О персоне: Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред