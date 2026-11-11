РФ может запустить десятки ракет в течение 48 часов – какие регионы под угрозой

Россия накапливает баллистические ракеты и готовит к применению стратегическую авиацию.

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Россия может нанести удар по Украине в течение двух суток / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, УНИАН

Кратко:

Существует риск массированного удара в течение 48 часов

РФ подготовила 19 баллистических ракет

К запуску также готовы 15 ракет "Калибр"

Россия может нанести массированный удар по Украине, в частности по Киевской области, в течение ближайших двух суток. Страна-агрессор готовит атаку с применением баллистических ракет и крылатых ракет воздушного и морского базирования. Об этом сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко в Telegram.

"Разведывательное сообщество США предупреждает власти Украины о вероятном массированном обстреле территории страны, в частности Киевского региона, с применением, в том числе, баллистических и крылатых ракет воздушного и морского базирования в течение следующих 48 часов", - говорится в сообщении. видео дня

Сколько ракет может применить Россия

По оценке автора канала, по состоянию на вечер 10 ноября в Курской, Брянской, Ростовской и Белгородской областях РФ подготовлено 19 баллистических ракет. Подвоз вооружения, скорее всего, продлится еще два дня.

Павлюченко отметил, что шесть стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 уже вооружены ракетами, процесс продолжается. Также к запуску готовы 15 ракет "Калибр".

Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

Стоит ли ожидать массированного удара баллистическими ракетами по энергетике

Авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап в интервью Главреду еще в сентябре прогнозировал, что с началом отопительного сезона Россия будет делать ставку на удары баллистическими ракетами по энергетике.

"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены в первую очередь на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона", - отметил специалист.

Главную опасность таких атак он видит не в отдельных типах ракет, а в количестве средств поражения, которые РФ запускает одновременно. В то же время, по его оценке, украинская противовоздушная оборона имеет достаточно высокий уровень сбивания таких целей.

"Сейчас уровень сбиваемости достаточно высок - около 80%", - добавил эксперт.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН 9 ноября предположил, что в районах запуска в РФ может быть накоплено до 40 баллистических ракет различных типов. Целью такого удара, по его мнению, станет энергосистема.

"Да, они будут пытаться отключить электричество по всей Украине, по крайней мере, в её большей части, в центральной и восточной частях", - отметил он.

Массированные удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, 30 октября мониторинговые каналы писали о предупреждении американской разведки о вероятном массированном ударе в ближайшие 48 часов. Тогда речь шла о пяти вооруженных бомбардировщиках Ту-95 и Ту-160. Юрий Игнат из Воздушных сил заявлял, что при нынешних темпах РФ может применять более 300 баллистических ракет в месяц.

Подобное предупреждение появилось в сети и 8 ноября. Мониторинговые каналы писали, что враг готовит комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами по Киеву и области. По их оценкам, РФ накопила 20 ракет "Искандер-М" и KN-23, 16 ракет С-400 и две ракеты "Циркон".

Самая массированная атака на прошлой неделе произошла в ночь на 7 ноября. Тогда РФ запустила 172 дрона и баллистические ракеты, а силы ПВО сбили или нейтрализовали 149 дронов и четыре ракеты. Попадания зафиксировали в 24 точках.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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