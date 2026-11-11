Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

Кроме того, после раунда переговоров в Абу-Даби стороны договорились об обмене пленными, который может стать самым масштабным с начала войны.

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США будут просить Путина допустить Европу к переговорам по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

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Кушнер и Виткофф в четверг отправятся к Путину

США просят Кремль допустить европейцев к переговорам

Украина и РФ согласовали, вероятно, самый масштабный обмен пленными

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Спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер в четверг отправятся в Москву, чтобы попросить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на участие европейских представителей в мирных переговорах по Украине, сообщает Politico.

О поездке журналистам рассказал сам Кушнер, который выступал посредником на двухдневных переговорах в Абу-Даби. Помимо вопроса об участии Европы, американская делегация должна согласовать с Путиным дату следующего раунда переговоров.

Кушнер рассчитывает на уступку со стороны Кремля

Расширение формата переговоров в Вашингтоне считают принципиальным условием для продвижения вперед. Американская сторона уже неоднократно доводила эту позицию до сведения Кремля.

"Нам нужно, чтобы европейцы присутствовали за столом переговоров. Мы несколько раз напрямую сообщали президенту Путину и его команде, что единственный способ достичь этого - иметь их на нашей стороне, и я думаю, что они готовы это принять", - подчеркнул Кушнер.

На встречу в российской столице американские переговорщики возлагают немалые надежды, ведь от её результата зависит темп дальнейшего урегулирования.

"Я надеюсь, что завтра в Москве Стив и я добьемся успеха, и президент Путин даст на это согласие. Думаю, если он согласится, мы сможем добиться гораздо большего прогресса по важным вопросам", - добавил он.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Самый масштабный обмен пленными

Еще одним результатом раунда переговоров в Абу-Даби стала договоренность Киева и Москвы о возвращении пленных. По словам Кушнера, этот обмен может оказаться крупнейшим с начала войны, однако точные цифры должны быть подтверждены в четверг.

В целом посредник оценил двухдневные переговоры в ОАЭ как содержательные, хотя и непростые.

Возможен ли прорыв в переговорах до конца года

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду предположил, что Белый дом будет спешить с результатом.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - отметил эксперт.

В то же время он не ожидает скорого соглашения, поскольку расхождения в позициях всех сторон сохраняются.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий – и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", – пояснил Золотарев.

Переговоры в Абу-Даби – новости по теме

Как сообщал Главред, первый день трехсторонних встреч в Абу-Даби был посвящён гуманитарным вопросам. Тогда Зеленский после беседы с командой заявил, что с россиянами сложно.

Второй день переговоров в Эмиратах длился не менее двух часов. По его завершении глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением о необходимости комплексного пересмотра механизмов безопасности в Европе. Стороны также обсудили архитектуру безопасности и масштабный обмен пленными.

Накануне финальной встречи американские посредники предложили Украине новый план по Донбассу. Киев, по данным The Telegraph, отклонил предложение США. Перед переговорами Трамп заявил, что после войны Украина будет "выглядеть иначе".

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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