Продолжает ли РФ требовать вывода украинских войск из Донбасса: что заявил Буданов

Кратко:
- Буданов не ответил, требует ли РФ вывода ВСУ из Донбасса
- Детали переговоров в Абу-Даби объявят после достижения соглашения
- Виткофф и Кушнер после встречи летят к Путину
Глава Офиса президента Кирилл Буданов уклонился от ответа на вопрос, настаивает ли Россия по-прежнему на выводе украинских войск из Донбасса. Такую позицию он озвучил на брифинге 11 ноября после завершения трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби, сообщает ТСН.
Член украинской делегации дал понять, что Киев не будет комментировать ход закрытых консультаций, пока стороны не придут к конкретным договоренностям.
"Вопросы, которые поднимаются в ходе переговоров, - это вопросы переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено", - подчеркнул Буданов.
Помешают ли внутренние конфликты Трампа мирным переговорам
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что вторая половина президентского срока Трампа пройдет в постоянном противостоянии с Конгрессом.
"Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентства Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.
При этом, по словам Фесенко, однозначно предсказать, как конфронтация внутри США отразится на отношениях Вашингтона с Кремлем, невозможно.
"Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил политолог.
Переговоры в Абу-Даби - новости по теме
Как сообщал Главред, по данным WSJ, в переговорную группу Москвы включили Дмитрия Минаева - руководителя Департамента контрразведывательных операций ФСБ. Украинская сторона связывала его с покушением на Кирилла Буданова. Отдельный резонанс вызвал весь состав российской делегации.
Накануне встречи Буданов не скрывал сдержанных ожиданий. Глава украинской делегации оценил шансы на прорыв в Абу-Даби и заявил, что эти переговоры - не последние. Существенного прорыва он не ожидал.
Американскую сторону на переговорах представляли специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер. После начала встречи Виткофф выступил с первым заявлением. В состав делегации Украины, кроме Буданова, вошли Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
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Об персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.
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