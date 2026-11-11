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Не 90 км/ч: исследование определило более экономичную скорость для автомобилей

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 12:59
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Многие водители считают, что 90 км/ч - это экономичная скорость. Однако французское исследование показало неожиданный результат, который зависит от типа автомобиля.
- Как снизить расход топлива во время езды
Как снизить расход топлива во время езды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • На какой скорости автомобиль расходует меньше всего топлива
  • Почему быстрая езда увеличивает расход
  • Как стиль вождения влияет на экономию

Многие автомобилисты знают правило: если хочется сэкономить топливо, стоит поддерживать скорость около 90 км/ч. Эта рекомендация давно стала распространенной среди водителей, однако реальный расход зависит от многих факторов. В частности, значение имеют характеристики двигателя, вес автомобиля, дорожные условия и скорость движения. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Meglepetés, французское исследование компании Cerema, проведенное в 2021 году, показало, что средний расход топлива и выбросы парниковых газов у исследуемых легковых автомобилей были самыми низкими примерно на скорости 70 км/ч. Однако это не означает, что всем автомобилистам нужно менять привычный темп езды.

видео дня

Почему скорость 70 км/ч может быть самой экономичной

Зависимость между скоростью движения и расходом топлива не является прямолинейной. Если автомобиль движется слишком медленно, расход может быть повышенным. На средних скоростях он снижается, а при быстрой езде снова начинает расти.

Это хорошо заметно в городских условиях. Постоянные остановки, ускорения, торможения и пробки увеличивают расход топлива. Даже если автомобиль преодолевает небольшое расстояние, двигатель работает в режиме, который не всегда способствует экономии.

По данным исследования Cerema, на скоростях примерно от 10 до 40 км/ч расход топлива может быть выше. С увеличением скорости он постепенно уменьшается, пока не достигает минимального показателя.

Другая ситуация наблюдается на автомагистралях. Здесь значительно возрастает влияние аэродинамического сопротивления. Чем быстрее движется автомобиль, тем больше усилий требуется двигателю, чтобы преодолеть сопротивление воздуха. Из-за этого на высоких скоростях расход топлива снова увеличивается.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Почему 70 км/ч подходит не всем автомобилям

Результаты французского исследования нельзя считать универсальной рекомендацией для всех водителей. Cerema анализировала средние показатели французского автопарка, поэтому полученные данные не обязательно соответствуют характеристикам каждого автомобиля.

На расход топлива влияют тип двигателя, масса транспортного средства, передаточные числа коробки передач и аэродинамические свойства кузова. Даже один и тот же автомобиль может потреблять разное количество топлива в зависимости от дорожного покрытия, подъемов, встречного ветра и температуры воздуха.

Также важное значение имеет холодный запуск двигателя. После длительной стоянки автомобилю требуется некоторое время, чтобы достичь оптимального рабочего режима, поэтому расход топлива может временно увеличиваться.

Итак, скорость около 70 км/ч - это результат усредненного исследования, а не точный показатель для каждой модели автомобиля.

Чем отличаются ограничения скорости и экономичная езда

В Венгрии для легковых автомобилей действуют следующие общие ограничения скорости:

  • 90 км/ч - на дорогах за пределами населенных пунктов;
  • 110 км/ч - на скоростных дорогах;
  • 130 км/ч - на автомагистралях.

В то же время разрешенная максимальная скорость не означает, что именно при ней автомобиль будет расходовать меньше всего топлива. Ограничения устанавливаются с учетом безопасности дорожного движения, а не экономичности.

Поэтому результаты исследования не следует воспринимать как призыв двигаться медленнее других участников дорожного движения. Скорость нужно выбирать в соответствии с дорожными условиями, погодой, интенсивностью движения и установленными ограничениями.

Почему на автомагистралях скорость особенно влияет на расход

Во время длительных поездок по автомагистралям разница в скорости может заметно сказываться на расходе топлива.

Исследование Cerema показывает, что после достижения минимального показателя примерно на 70 км/ч расход топлива легковыми автомобилями снова возрастает. Одной из главных причин является увеличение аэродинамического сопротивления.

Поэтому водителям, которые хотят экономить на топливе, не обязательно постоянно двигаться с максимально допустимой скоростью. Плавный разгон и стабильный темп могут помочь сократить лишние расходы.

Почему в городе сложнее экономить топливо

В городских условиях поддерживать одинаковую скорость в течение длительного времени практически невозможно. Светофоры, перекрестки, пешеходные переходы и пробки заставляют водителей постоянно менять темп движения.

Согласно модели Cerema, при очень низких средних скоростях расход топлива может быть значительно выше, чем при равномерном движении. В частности, для скорости около 10 км/ч модель показывала примерно вдвое больший показатель, чем для скорости около 70 км/ч. Это усредненный результат, а не гарантированная разница для каждого автомобиля.

Для более экономичного вождения важно избегать резких ускорений и торможений, а также стараться поддерживать равномерный темп там, где это позволяют дорожные условия.

Видео о том, что влияет на расход топлива, можно посмотреть здесь:

Касается ли это электромобилей

Результаты исследования Cerema относительно минимального расхода топлива нельзя напрямую переносить на электромобили. Однако физический принцип остается актуальным: с увеличением скорости возрастает аэродинамическое сопротивление.

Поэтому при быстрой езде электромобиль также расходует больше энергии, что может сократить запас хода. Особенно заметной эта разница становится во время длительных поездок по автомагистралям.

Единой самой экономичной скорости для всех автомобилей не существует. Французское исследование определило ориентировочный минимум около 70 км/ч для среднего легкового автомобиля, но реальный расход зависит от конкретной машины и условий движения.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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