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Возвращение к правилам "холодной войны": что Европа готова обсудить с РФ в Абу-Даби

Анна Ярославская
11 ноября 2026, 12:22
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По данным FT, речь идет о Договоре об открытом небе и ограничении ракет, а Вашингтон убеждает Кремль допустить европейцев к переговорам.
Переговоры в Абу-Даби
Европа предлагает России возобновить Договор об открытом небе и ограничить ракеты / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, скриншот

Кратко:

  • Европа готова обсуждать с РФ вопросы контроля над вооружениями
  • Речь идет об "открытом небе" и ограничении ракет
  • США убеждают Кремль допустить европейцев к переговорам

Европейские дипломаты, вовлеченные в мирный процесс на переговорах в Абу-Даби, готовы обсуждать с страной-агрессором Россией возобновление механизмов предотвращения конфликтов, действовавших еще во времена холодной войны. В частности, речь идет о возвращении к Договору об открытом небе и к соглашениям, ограничивающим размещение отдельных видов ракетного вооружения.

Как пишет Financial Times, в Европе всё больше осознают, что должны оставаться в рамках переговорного процесса, даже несмотря на скептицизм относительно возможного прорыва.

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Что такое Договор об открытом небе

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году странами НАТО и бывшей Организации Варшавского договора. Он позволял сторонам осуществлять наблюдательные полёты над территориями друг друга, чтобы следить за военной инфраструктурой и деятельностью. США вышли из соглашения в 2020 году, Россия - в 2021-м.

По оценке FT, готовность европейцев говорить о таких инструментах направлена не только на то, чтобы поддержать Украину на переговорах. Европа также хочет гарантировать, что более широкий круг вопросов безопасности всего континента не будет решаться без её участия.

Пустят ли Европу за стол переговоров

Как пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Россию разрешить прямое участие Европы в мирных переговорах. В то же время европейские дипломаты сомневаются, что нынешний раунд в Абу-Даби завершится позитивным прорывом, поэтому считают, что должны быть за столом независимо от результатов.

Делегацию РФ на переговорах возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, всего в нее входят 11 человек. Среди них - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, которого СБУ в 2019 году назвала координатором покушений на украинских офицеров.

Согласится ли Россия на новые правила безопасности в Европе

Старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института Хадсона, бывший американский дипломат Мэтью Бойс в комментарии Al Jazeera напомнил, что Москва когда-то уже соглашалась на европейскую архитектуру безопасности, но впоследствии сама её разрушила.

"Кремль согласился с европейским порядком безопасности, сложившимся после 1991 года, и закрепил его во многих соглашениях и договорах, пока Путин в 2000-х не начал их разрывать, а в 2014 году не перевернул этот порядок с ног на голову", - сказал Бойс.

Самыми сложными вопросами переговоров эксперт считает украинские территории и гарантии безопасности для Киева. По его словам, Кремль пока не демонстрирует готовности к компромиссу.

"Пока что Путин не сдвинулся со своей позиции „или по-моему, или никак" и „что моё - то моё, а что твоё - подлежит обсуждению"", - отметил Бойс.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби 10 ноября прошел конструктивно. Стороны обсудили освобождение пленных, гарантии безопасности для Украины и деэскалацию.

Сначала делегация провела беседу с европейскими и американскими партнерами, а затем начался трехсторонний формат с участием представителей страны-агрессора.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби очень продуктивным. В то же время он охладил ожидания относительно скорого мира. Рубио также подчеркнул, что для США важно, чтобы европейцы были за столом переговоров.

Положительно первый день встреч оценил и Джаред Кушнер. Он раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров, и заявил, что война длится слишком долго. Европейцы тесно взаимодействуют со спецпредставителями США Кушнером и Виткоффом.

В то же время аналитики скептически оценивают готовность Москвы к компромиссам. Эксперты объяснили, почему РФ не пойдет на уступки за столом переговоров.

Спецпредставители Белого дома Виткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут отправиться в Москву и Киев. Там они планируют напрямую поговорить с Путиным и Зеленским.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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