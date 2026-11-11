Почему нельзя чокаться и в каком случае это неизбежно: правила этикета

Эксперт по этикету Диана Готтсман объяснила, как держать бокал, насколько его наполнять и почему от тоста за хозяина не отказываются.

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Диана Готтсман раскрыла нюансы застольного этикета / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ProtocolSchoolofTexas, pexels.com

Читайте в материале:

Для вечеринки хватит четырех типов бокалов

Вино наливают на треть бокала, воду - на три четверти

Чокаться не принято, но и отказываться не стоит

Чокаться бокалами во время тоста не принято, а для удачной осенней или праздничной вечеринки хватит всего четырех типов стеклянной посуды. Эксперт по этикету Диана Готтсман объяснила, как их выбрать, наполнить и расставить на столе.

Сезон приема гостей длится с осени до декабрьских праздников, и многие хозяева волнуются, что у них нет нужной посуды. По словам Готтсман, обязательный минимум значительно скромнее, чем кажется.

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Первая позиция - бокал для воды. Обычно он самый большой по размеру и может быть как гоблетом, так и бокалом на ножке. Рядом, на сервировочном столике, стоит держать еще и кувшин.

Самый полезный предмет в этом наборе - тот, что способен выполнять несколько ролей одновременно.

"Этот бокал - настоящий труженик, выполняющий множество задач. Хороший универсальный винный бокал может заменить бокал для красного вина, воды, газированной воды или моктейля", - написала Готтсман на своем сайте.

Важно и то, как именно гость держит посуду в руке.

"Если у бокала есть ножка, держите его за нее. Даже красное вино, которое подают более теплым, чем белое, лучше без отпечатков пальцев", - подчеркивает эксперт.

Для коктейльных вечеринок и аперитива подходит купе - неглубокая чаша на ножке, которую ассоциируют с гламурными коктейлями и изысканными напитками. Впрочем, эффектный вид здесь преобладает над практичностью: игристое в таком бокале быстрее теряет газ.

Для шампанского и других игристых вин эксперт советует флюте - высокий бокал с вытянутой чашей.

"Узкая форма помогает удержать пузырьки и газ. Купе этого не делает. Держите бокал за ножку, чтобы рука не нагревала стекло", - советует Готтсман.

Наливать до краев - ошибка

Не меньшего внимания, чем выбор посуды, требует и подача напитков.

"Знать, насколько полным должен быть бокал, - это настоящее искусство. Бокал для воды на обеденном столе уместно наполнять на три четверти", - пишет Готтсман.

Для красного и белого правило еще строже.

"Бокал для вина наполняют на треть чаши. Никогда - до краев", - предостерегает эксперт.

В купе под ободком стоит оставлять примерно полдюйма (около 1,3 см) свободного пространства, чтобы напиток не перелился и нашлось место для вишни или декоративной апельсиновой цедры. Игристое же во флюте наливают медленно, оставляя сверху запас, чтобы пена не выбежала через край.

Тост за хозяина - обязательно, чокаться - нет

Бокал для воды ставят справа от места гостя, а винный - еще правее, рядом с ним. Чего на стекле не должно быть никогда, так это следа от помады.

Подливать напитки лично хозяин не обязан: можно поручить это помощнику или оставить на столе кувшин с водой либо бутылку вина. Коктейльные салфетки предназначены только для напитков, тогда как обеденные - для стола.

Можно ли прийти в столовую с недопитым коктейлем, зависит от подсказок хозяина. Если у входа стоит поднос для посуды, бокал оставляют там, если нет - напиток берут с собой и ставят на стол. Поднять тост за хозяина, по словам Готтсман, гость должен всегда.

Отдельный вопрос - традиционный звон стекла во время тостов.

"Чокаться или нет? Нет! Но никогда не отказывайтесь, когда с вами хотят чокнуться", - резюмирует Готтсман.

Ранее Главред писал, самая распространенная ошибка посетителей ресторанов состоит в том, что они накрывают салфеткой тарелку, когда ненадолго отходят от стола. Читайте - почему это делать не стоит.

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О персоне: Диана Готтсман Диана Готтсман (Diane Gottsman) - американский эксперт по современному этикету, деловому протоколу и профессиональному поведению, автор и публичный спикер. Она консультирует руководителей, компании, студентов и частных клиентов по социальным и деловым навыкам. Имеет степень магистра социологии с акцентом на человеческое поведение. Подход Готтсман выходит за рамки традиционных правил вроде сервировки стола. Она специализируется на деловом и ресторанном этикете, коммуникациях, языке тела, собеседованиях, социальных сетях, путешествиях. Готтсман - владелица The Protocol School of Texas, специализирующейся на профессиональном развитии и корпоративном этикете. Её аудитория включает университетских студентов и сотрудников крупных компаний. Характерная черта её работы - представление этикета не как набора жёстких формальностей, а как практического способа создавать комфорт, демонстрировать уважение и уверенно ориентироваться в меняющихся социальных нормах.

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