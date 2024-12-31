Как правильно открывать шампанское на Новый год: главные правила

Вы узнаете:
- Как легко открыть бутылку шампанского
- Как правильно его наливать в бокал
Новый год не за горами, и многие украинцы не могут представить этот праздник без шампанского. Однако, бывает так, что во время открывания напиток начинает шипеть и разливается по полу, что очень раздражает.
Главред решил разобраться, как нужно открывать шампанское.
Как правильно открывать шампанское
Как пишет издание express.co.uk, открыть бутылку шампанского - довольно сложная задача. Поэтому вот несколько советов, как наливать шампанское так, чтобы не потерять ни одной капли:
- Во-первых, снимите горлышко и сразу же подставьте руку под пробку, чтобы убедиться, что она не вылетит.
- Затем возьмите бутылку в ладонь, наклонив её в сторону, одной рукой держите пробку ровно, а другой - крутите бутылку, а не пробку. Осторожно поворачивайте, пока пробка не выйдет из бутылки.
- Если пробка сопротивляется, полотенце может обеспечить дополнительное сцепление.
- Наклоните бокал и налейте аккуратно напиток. Если появится пена, подождите минутку и продолжайте.
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