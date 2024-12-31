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Как правильно открывать шампанское на Новый год: главные правила

Мария Николишин
31 декабря 2024, 03:30
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Чтобы шампанское не разлилось повсюду, нужно соблюдать несколько правил.
Как правильно открывать шампанское на Новый год: главные правила
Как открывать шампанское / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как легко открыть бутылку шампанского
  • Как правильно его наливать в бокал

Новый год не за горами, и многие украинцы не могут представить этот праздник без шампанского. Однако, бывает так, что во время открывания напиток начинает шипеть и разливается по полу, что очень раздражает.

Главред решил разобраться, как нужно открывать шампанское.

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Как правильно открывать шампанское

Как пишет издание express.co.uk, открыть бутылку шампанского - довольно сложная задача. Поэтому вот несколько советов, как наливать шампанское так, чтобы не потерять ни одной капли:

  • Во-первых, снимите горлышко и сразу же подставьте руку под пробку, чтобы убедиться, что она не вылетит.
  • Затем возьмите бутылку в ладонь, наклонив её в сторону, одной рукой держите пробку ровно, а другой - крутите бутылку, а не пробку. Осторожно поворачивайте, пока пробка не выйдет из бутылки.
  • Если пробка сопротивляется, полотенце может обеспечить дополнительное сцепление.
  • Наклоните бокал и налейте аккуратно напиток. Если появится пена, подождите минутку и продолжайте.
Как правильно открывать шампанское на Новый год: главные правила
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