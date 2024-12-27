Что подарить девочке на Новый год: идеи на любой кошелек

Какие подарки можно подарить девочкам на Новый год часто не знают даже опытные родители, но выход есть.

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Что можно приобрести для девочек на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие новогодние подарки могут понравиться девочкам

Что лучше подарить девочкам в зависимости от возраста

1 января уже на носу и в этот день существует традиция обмена подарками. Для многих выбрать подарок кому-то из близких не так просто, особенно, когда речь идет о детях.

Главред узнал, что можно приобрести для девочек на Новый год, чтобы угадать с подарком, приятно удивить ребенка и "влезть" в любой бюджет. Идеями поделились пользователи Reddit.

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Выбор того, что дарить на Новый год 2025 будет зависеть в первую очередь от возраста и предпочтений ребенка. Если девочке от 0 до 3 лет, стоит рассмотреть варианты с развивающими игрушками, игровыми ковриками, или же гаджетами. Когда ребенок настолько маленький, уместно будет спросить его родителей о лучшем варианте подарка.

Если мы говорим о подарках для детей в возрасте 4-7 лет, то уже они сами смогут подсказать, что им нравится. Простым, но в то же время интересным вариантом будет набор для творчества. Если ребенок занимается спортом, можно подарить ему необходимые спортивные принадлежности, такие как ракетка для тенниса.

Неизменно замечательными вариантами для подарка девочке этого возраста будут игрушки, книги, аксессуары для причесок, детская косметика, или любимые сладости, если ребенку можно их потреблять.

Когда же вы не знаете, что подарить девочке 8-9 лет, интересными вариантами станут наборы для рисования, лепки, вышивания, или плетения украшений. Обычно в этом возрасте у девочек открывается интерес к творчеству.

Пожалуй, самой сложной задачей является придумать, что подарить девочке 13-14 лет на Новый год, ведь в этом возрасте ребенок уже становится подростком. Заинтересовать девушек этой возрастной категории можно стильными рюкзаками или сумками, настольными играми, сертификатами в магазины одежды и косметики.

Наиболее беспроигрышным вариантом для подростков пожалуй станут гаджеты, такие как беспроводные наушники, портативные колонки, графические планшеты, или стильные клавиатуры.

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