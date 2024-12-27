Большинство даже не догадывается: почему Новый год празднуют именно 1 января

Вы узнаете:
- Как появилась дата празднования Нового года
- Почему Новый год приходится именно на 1 января
До Нового года осталось всего несколько дней. Этот праздник отмечают многие украинцы, однако не все знают, кто придумал праздновать Новый год с 31 декабря на 1 января.
Главред решил разобраться, почему календарь начинается с 1 января.
Почему 1 января считается началом нового года
Как сообщает Википедия, в 46 году до нашей эры известный римский император Юлий Цезарь приказал создать календарь, в котором год начинался с 1 января. Дата была выбрана не случайно. Именно в указанном году 1-го января астрономически состоялся новый месяц - впервые после зимнего солнцестояния.
В Украине традиция новогоднего празднования имеет длительную историю: наши прадеды в разные времена праздновали Новый год и в марте, и в сентябре. Именно поэтому в обрядах современных зимних праздников присутствуют элементы земледельческой культуры.
Изначально Новый год для наших предков был весенним праздником. Его празднование совпадало с началом возрождения природы и было приурочено к началу земледельческих работ. Официально Новый год стал отмечаться 1 марта с приходом на территорию Киевской Руси христианства.
В 15 веке с принятием тогдашней церковью греко-византийского обряда, Новый год на части нынешних украинских земель начали отмечать с 1 сентября. Именно тогда традиционным символом этого праздника в Украине был "дидух", который изготавливали из первого зажинкового снопа.
А вот украинские земли, которые входили в Великое княжество Литовское, а впоследствии - в Речь Посполитую, начало Нового года праздновали 1 января.
На рубеже 17-18 веков празднование Нового года на территории тогдашней Киевской Руси, а ныне Украины было введено также с 1 января.
Откуда пошла традиция встречать Новый год
На территорию Киевской Руси традицию празднования Нового года 1 января принес царь Петр I в 1700 году, позаимствовав её в Голландии и других странах Западной Европы.
Согласно историческим упоминаниям, первый день нового года был отмечен торжественным парадом на Красной площади в Москве. И он же, Петр І, ввел традицию украшать елки, активно внедряя также праздничные поздравления, фейерверки, новогодние забавные костюмы с масками.
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