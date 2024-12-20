Просто, но очень вкусно: интересный вариант бутербродов со шпротами на Новый год

Такой перекус станет хитом на вашем праздничном столе.

https://glavred.info/recipes/prosto-no-ochen-vkusno-interesnyy-variant-buterbrodov-so-shprotami-na-novyy-god-10623758.html Ссылка скопирована

Бутерброды для новогоднего стола / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

До Нового года остались считанные дни, поэтому хозяйкам уже пора думать, чем угощать гостей за праздничным столом. В частности, бутерброды - это неотъемлемая часть любого застолья.

Главред нашел для вас интересный рецепт бутербродов со шпротами и салатом из плавленого сырка, которым поделилась Мирослава Пекарюк.

Бутерброды со шпротами - рецепт:

Ингредиенты:

видео дня

яйца - 5 шт;

плавленый сыр - 2 уп;

чеснок - 2 зубчика;

майонез - 3 ст.л.;

шпроты;

маринованные огурцы.

Приготовление:

Тостовый хлеб нужно раскатать скалкой, и запечь в духовке при 180°C около 5 минут.

Для намазки яйца, плавленый сыр, чеснок натрите на мелкой терке, добавьте майонез и все хорошо перемешайте.

Намажьте готовый хлеб намазкой, добавьте шпроты, маринованные огурцы. Вкусные и красивые бутерброды готовы!

Рецепт необычных бутербродов со шпротами - видео:

@kudriava.food Бутерброды со шпротами и салатом из плавленого сырка ? Обожаю эти простые, но такие вкусные сочетания ? Сегодня предлагаю вам приготовить эти аппетитные бутерброды, которые будут идеальным дополнением к праздничному столу ❄️ Ингредиенты для салата (намазки): ? яйца 5 шт ? плавленый сыр 2 уп ? 2 зубчика чеснока ? 3 ст. л. майонеза Приготовление: 1. Запекаем тостовый хлеб в духовке при 180°C около 5 минут. 2. Готовим намазку: яйца, плавленый сыр, чеснок и майонез - все хорошо перемешиваем. 3. Намазываем готовый хлеб намазкой, добавляем шпроты, маринованные корнишоны и украшаем петрушкой. Вот и все - вкусные и красивые бутерброды готовы! ? Такой перекус точно станет хитом на вашем праздничном столе! ❄️ #фудблогукраїнською#kudriavafood#закуски#бутербродызишпротами♬ оригинальный звук - Мирослава Пекарюк

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / Инфографика: Главред

Читайте также:

Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред