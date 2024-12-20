Просто, но очень вкусно: интересный вариант бутербродов со шпротами на Новый год

До Нового года остались считанные дни, поэтому хозяйкам уже пора думать, чем угощать гостей за праздничным столом. В частности, бутерброды - это неотъемлемая часть любого застолья.
Главред нашел для вас интересный рецепт бутербродов со шпротами и салатом из плавленого сырка, которым поделилась Мирослава Пекарюк.
Бутерброды со шпротами - рецепт:
Ингредиенты:
- яйца - 5 шт;
- плавленый сыр - 2 уп;
- чеснок - 2 зубчика;
- майонез - 3 ст.л.;
- шпроты;
- маринованные огурцы.
Приготовление:
Тостовый хлеб нужно раскатать скалкой, и запечь в духовке при 180°C около 5 минут.
Для намазки яйца, плавленый сыр, чеснок натрите на мелкой терке, добавьте майонез и все хорошо перемешайте.
Намажьте готовый хлеб намазкой, добавьте шпроты, маринованные огурцы. Вкусные и красивые бутерброды готовы!
Рецепт необычных бутербродов со шпротами - видео:
@kudriava.food Бутерброды со шпротами и салатом из плавленого сырка ? Обожаю эти простые, но такие вкусные сочетания ? Сегодня предлагаю вам приготовить эти аппетитные бутерброды, которые будут идеальным дополнением к праздничному столу ❄️ Ингредиенты для салата (намазки): ? яйца 5 шт ? плавленый сыр 2 уп ? 2 зубчика чеснока ? 3 ст. л. майонеза Приготовление: 1. Запекаем тостовый хлеб в духовке при 180°C около 5 минут. 2. Готовим намазку: яйца, плавленый сыр, чеснок и майонез - все хорошо перемешиваем. 3. Намазываем готовый хлеб намазкой, добавляем шпроты, маринованные корнишоны и украшаем петрушкой. Вот и все - вкусные и красивые бутерброды готовы! ? Такой перекус точно станет хитом на вашем праздничном столе! ❄️ #фудблогукраїнською#kudriavafood#закуски#бутербродызишпротами♬ оригинальный звук - Мирослава Пекарюк
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Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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