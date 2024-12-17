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Три лучших рецепта удивительно вкусной кутьи: как правильно готовить

Элина Чигис
17 декабря 2024, 13:09
157
Проверенные рецепты кутьи на любой вкус.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 30 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Украинская
Кутья - рецепт
Кутья - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Совсем скоро Сочельник, поэтому самое время подумать над тем, по какому рецепту вы будете готовить кутью, которая считается главным блюдом на Рождество. Украинские блюда такие разнообразные, что даже традиционная кутья может стать настоящим удивлением.

Кстати, если у вас нет времени варить пшеницу для кутьи, вы можете использовать рис или же булгур, сообщает Главред со ссылкой на svitlana_klymovska, the_spiceroom, smachno_prosto_dostupno.

Кутья из пшеницы – рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • кутья 400 г
  • вода 1 литр
  • мак 150 г
  • орешки – 200 г
  • изюм 200 г
  • мед – 2 ст. л.

Зерна хорошо промойте, залейте водой и оставьте на ночи или хотя бы на три часа.

Слейте воду и залейте чистой, поставьте на большой огонь до кипения, затем сбавьте огонь и варите 1-1,5 часа.

В мак добавьте воду и проварите на небольшом огне, пока масса не увеличится, отбросьте на сито, а потом перетрите блендером.

Изюм залейте кипятком на десять минут, а орехи подсушите на сковороде.

Смешайте пшеницу, мед, орехи, изюм и перемешайте. Кстати, мед можно смешать с кипяченной водой или же узваром, чтобы кутья была жидкой. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить кутью изпшеницы:

Кто такая smachno_prosto_dostupno?

smachno_prosto_dostupno - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На smachno_prosto_dostupno подписаны более 35 тысяч пользователей соцсети.

12 блюд на Сочельник
12 блюд на Сочельник / инфографика: Главред

Кутья из риса – рецепт

Ингредиенты:

  • рис – 100 г
  • мак - 30 г
  • готовая смесь для кутьи — 100 г
  • мед – 50 г

Залейте мак кипятком и оставьте на 15 минут.

Рис промойте и проварите 7-8 минут, отбросьте на сито.

Мак перетрите в ступе или же перебейте блендером.

Разведите мед в трех столовых ложках теплой воды.

Заправьте рис медом, смесью для кутьи, которая продается почти во всех магазинах, перемешайте и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить кутью из риса:

Что такое the_spiceroom?

the_spiceroom - сеть магазинов-кафе в Кривом Рогу. В блоге регулярно публикуют эксклюзивные рецепты изысканных блюд вInstagram. На the_spiceroom подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети.

Кутья из булгура – рецепт

Ингредиенты:

Булгур 200 г

Мак 300 г

Изюм и курага 70 г

Орехи 30 г

Масло 30 г

Мед по вкусу

Отварите булгур до готовности.

Изюм и курагу промойте и измельчите в чаше блендера.

Залейте мак кипятком на 20 минут, слейте воду и перебейте его блендером.

Орехи нарежьте ножом, добавьте все к булгуру, влейте мед и перемешайте.

Также растопите масло и добавьте к булгуру.

Отправьте все в горшок или же кастрюлю и поставьте в духовку на 20 минут при температуре 150 градусов. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить кутью из булгура:

Кто такая svitlana_klymovska?

svitlana_klymovska - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На svitlana_klymovska подписаны более 42 тысяч пользователей соцсети.

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