Шикарные брускеты на Новый год 2025, которые разметают за пару минут

Оригинальный рецепт брускет на новогодний стол.

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Брускеты "Цезарь" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам удивить родных очень интересными брускетами "Цезарь", которые идеально дополнят праздничный стол. Рецепт очень простой, а выглядят они невероятно аппетитно. Отличная идея для разнообразия стола на Новый год 2025.

Отметим, сыр для посыпания брускет можете выбирать на свой вкус, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Брускеты "Цезарь" - рецепт

Ингредиенты:

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багет

помидоры черри

сыр

листья салата

куриное филе

специи

Для соуса:

йогурт салатный 1-2 ст. л

майонез 1 ст. л

чеснок 2 зубчика

лимонный сок 1 ч. л

горчица 2 ч. л

Куриное филе посолите и натрите вашими любимыми специями, затем обжарьте на небольшом огне до готовности.

Для соуса смешайте йогурт, майонез, измельченный чеснок, лимонный сок и горчицу.

Багет нарежьте и смажьте приготовленным соусом.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

На соус отправьте листья салата, нарезанное куриное филе, помидоры и посыпьте натертым сыром.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить брускеты "Цезарь":

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Кто такая alionakarpiuk? alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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