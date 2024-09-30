Шикарные горячие бутерброды на скорую руку - будут есть все

Крутой рецепт приготовления аппетитных горячих бутербродов.

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Горячие бутерброды - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Готовим вкусные горячие бутерброды, которые не оставят равнодушными никого. Главред нашел удачный рецепт всеми любимого перекуса.

Для приготовления бутербродов nata.cooking рекомендует использовать сыр моцарелла, тогда они будут еще вкуснее.

Горячие бутерброды – рецепт

Ингредиенты:

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хлеб

сыр

ветчина

оливки

болгарский перец

зелень

соль, перец

сметана

Нарежьте ветчину и болгарский перец кубиками, а оливки кружочками. Нарубите зелень и натрите сыр на терке.

Смешайте подготовленные ингредиенты, добавьте соль и перец. Заправьте все сметаной.

Ломтики хлеба отправьте на противень, сверху выложите начинку.

Ставим в духовку при температуре 200 градусов на 10-15 минут до аппетитной корочки.

Подавайте бутерброды сразу же на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить горячие бутерброды:

Кто такая nata.cooking? nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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