Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецепт

Суп, который разнообразит ваше меню.

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Тыквенный суп - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного супа из тыквы на бульоне, который станет настоящей находкой. Очень полезный и яркий суп подымет настроение в хмурые осенние дни.

Тыквенный суп – рецепт

Ингредиенты:

Тыква – 1,5-2 кг

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 1 головка

Сливки – 200 г

Бульон – 500-1 л

Соль, перец

Сухой имбирь, корица, мускатный орех – по желанию

Копченая паприка

Тимьян

Тыкву, морковь, лук и перец очистите и нарежьте.

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У чеснока отрежьте верхушку. Овощи смажьте маслом, посыпьте специями по вкусу и запекайте до мягкости тыквы и моркови (приблизительно час).

Отправьте овощи в кастрюлю, чеснок очистите. Влейте сливки и бульон, перебейте все блендером.

Первые блюда / инфографика: Главред

Добавьте соль по вкусу, поставьте кастрюлю на огонь, доведите суп до кипения и готово.

Для подачи можно использовать сметану или сливки, чесночные сухари, поджаренный бекон, также можно посыпать суп семенами тыквы или подсолнечника.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп:

Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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