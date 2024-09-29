Очень по-осеннему: невероятный тыквенный суп - правильный рецепт

Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного супа из тыквы на бульоне, который станет настоящей находкой. Очень полезный и яркий суп подымет настроение в хмурые осенние дни.
Тыквенный суп – рецепт
Ингредиенты:
- Тыква – 1,5-2 кг
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Сливки – 200 г
- Бульон – 500-1 л
- Соль, перец
- Сухой имбирь, корица, мускатный орех – по желанию
- Копченая паприка
- Тимьян
Тыкву, морковь, лук и перец очистите и нарежьте.
У чеснока отрежьте верхушку. Овощи смажьте маслом, посыпьте специями по вкусу и запекайте до мягкости тыквы и моркови (приблизительно час).
Отправьте овощи в кастрюлю, чеснок очистите. Влейте сливки и бульон, перебейте все блендером.
Добавьте соль по вкусу, поставьте кастрюлю на огонь, доведите суп до кипения и готово.
Для подачи можно использовать сметану или сливки, чесночные сухари, поджаренный бекон, также можно посыпать суп семенами тыквы или подсолнечника.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп:
Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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