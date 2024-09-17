Новый рецепт супа с фрикадельками - уплетут за обе щеки

Удачный рецепт приготовления любимого первого блюда из детства.

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Сырный суп с фрикадельками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт приготовления сырного супа с фрикадельками, порадуйте родных интересным первым блюдом. Кстати, фрикадельки для такого супа можно преждевременно заморозить в морозилке, что существенно сохранит ваше время.

Сырный суп с фрикадельками – рецепт

Ингредиенты:

картофель

морковь

лук

сыр плавленый

специи

любимая зелень

Для фрикаделек:

видео дня

фарш (любой),

соль,

перец,

лук

Для приготовления фрикаделек смешайте фарш, соль, перец, измельченный лук и все хорошо перемешайте.

Картофель нарежьте на средние кубики, морковь и лук на мелкие.

В кипящую воду отправляем овощи и фрикадельки, доведите до кипения и убавьте огонь.

Когда овощи будут наполовину готовы добавьте лавровый лист, перец и соль по вкусу.

Теперь добавьте плавленый сыр (чем больше, тем вкуснее).

В конце приготовления всыпьте измельченную зелень и готово.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить суп сырный суп с фрикадельками:

Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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