Новый рецепт супа с фрикадельками - уплетут за обе щеки

Предлагаем вам рецепт приготовления сырного супа с фрикадельками, порадуйте родных интересным первым блюдом. Кстати, фрикадельки для такого супа можно преждевременно заморозить в морозилке, что существенно сохранит ваше время.
Сырный суп с фрикадельками – рецепт
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- лук
- сыр плавленый
- специи
- любимая зелень
Для фрикаделек:
- фарш (любой),
- соль,
- перец,
- лук
Для приготовления фрикаделек смешайте фарш, соль, перец, измельченный лук и все хорошо перемешайте.
Картофель нарежьте на средние кубики, морковь и лук на мелкие.
В кипящую воду отправляем овощи и фрикадельки, доведите до кипения и убавьте огонь.
Когда овощи будут наполовину готовы добавьте лавровый лист, перец и соль по вкусу.
Теперь добавьте плавленый сыр (чем больше, тем вкуснее).
В конце приготовления всыпьте измельченную зелень и готово.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить суп сырный суп с фрикадельками:
Кто такая vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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