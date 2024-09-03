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Всего два секретных ингредиента: абсолютно новый рецепт борща - пальчики оближешь

Элина Чигис
3 сентября 2024, 22:20
51
Рецепт уникального борща с вишней и уткой, который точно удивит вас.
Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 30 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Украинская
Борщ с уткой и вишней - рецепт
Борщ с уткой и вишней - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

У каждой хозяйки точно есть свой секретный рецепт приготовления вкуснейшего борща, а Главред предлагает попробовать приготовить это первое блюдо по абсолютно новому рецепту. Вишня и утка сделают борщ очень аппетитным и с интересным вкусом.

Красный борщ – новый рецепт

Ингредиенты на 5 л:

  • Утка – пол тушки;
  • Морковь – 2 шт.;
  • Лук – 2 шт.;
  • Картофель – 800 г;
  • Свекла – 2 шт.;
  • Томатная паста - 70 г;
  • Капуста - пол кочана;
  • Вишня – 250 г;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Соль, перец, сахар, кориандр, копченая паприка, лавровый лист, перец чили, аджика, корица, бадьян, гвоздика – по вкусу
  • Уксус

Утку разделите на части, почистите одну морковь и одну луковицу, разрежьте овощи пополам.

видео дня

Отправьте утку и овощи на противень и запекайте в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут.

Выложите мясо и овощи в кастрюлю, добавьте специи по вкусу, залейте водой и варите бульон минимум два часа.

Все овощи почистите, лук и картофель нарежьте на кубики, морковь и свеклу натрите на терке, капусту нашинкуйте.

Для поджарки обжарьте на растительном масле лук и морковь, добавьте свеклу, затем всыпьте 2 столовые ложки сахара и держите на огне пять минут.

Влейте в поджарку уксус (2 ст. л.), затем добавьте томатную пасту и подержите еще немного на огне и всыпьте вишни, влейте немного воды и тушите минут пять.

Процедите бульон, добавьте картофель и варите 10 минут. Теперь добавьте капусту, поджарку, соль по вкусу. Можно еще добавить чеснок.

Проварите все и готово. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, ка готовить борщ с уткой и вишней:

Кто такая valya__saenko?

valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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