Всего два секретных ингредиента: абсолютно новый рецепт борща - пальчики оближешь

У каждой хозяйки точно есть свой секретный рецепт приготовления вкуснейшего борща, а Главред предлагает попробовать приготовить это первое блюдо по абсолютно новому рецепту. Вишня и утка сделают борщ очень аппетитным и с интересным вкусом.
Красный борщ – новый рецепт
Ингредиенты на 5 л:
- Утка – пол тушки;
- Морковь – 2 шт.;
- Лук – 2 шт.;
- Картофель – 800 г;
- Свекла – 2 шт.;
- Томатная паста - 70 г;
- Капуста - пол кочана;
- Вишня – 250 г;
- Чеснок – 1 головка;
- Соль, перец, сахар, кориандр, копченая паприка, лавровый лист, перец чили, аджика, корица, бадьян, гвоздика – по вкусу
- Уксус
Утку разделите на части, почистите одну морковь и одну луковицу, разрежьте овощи пополам.
Отправьте утку и овощи на противень и запекайте в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут.
Выложите мясо и овощи в кастрюлю, добавьте специи по вкусу, залейте водой и варите бульон минимум два часа.
Все овощи почистите, лук и картофель нарежьте на кубики, морковь и свеклу натрите на терке, капусту нашинкуйте.
Для поджарки обжарьте на растительном масле лук и морковь, добавьте свеклу, затем всыпьте 2 столовые ложки сахара и держите на огне пять минут.
Влейте в поджарку уксус (2 ст. л.), затем добавьте томатную пасту и подержите еще немного на огне и всыпьте вишни, влейте немного воды и тушите минут пять.
Процедите бульон, добавьте картофель и варите 10 минут. Теперь добавьте капусту, поджарку, соль по вкусу. Можно еще добавить чеснок.
Проварите все и готово. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, ка готовить борщ с уткой и вишней:
Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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