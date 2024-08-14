"Я сейчас покажу, как борщ готовить": изумительный рецепт - все дело в одном секрете

Успейте приготовить борщ с дымком по удивительному рецепту, пока еще тепло на улице.

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Борщ с дымком - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

У каждой хозяйки точно есть свой фирменный рецепт борща – главного первого блюда всех украинцев. Главред же нашел чудесный рецепт, как можно приготовить это блюдо с дымком. Предупреждаем, нужно сразу готовить большую порцию!

Борщ на огне – рецепт

Ингредиенты:

Подбрюшина – 600 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Свекла – 1 крупная

Свинина 1 кг

Лавровый лист, душистый перец горошком

Картофель 500 г

Капуста – 300 г

Томатное пюре – 200 г

Чеснок – 2 зуб.

Зелень

Подбрюшину нарезаем на куски и обжариваем в казане до золотистого цвета и убираем из казана.

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На оставшемся жире обжариваем нарезанную луковицу и натертую морковь, убираем.

Добавьте немножко растительного масла в казан и обжарьте нарезанные помидоры, добавьте натертую свеклу, обжариваем и убираем.

В казан отправляем нарезанную свинину, заливаем водой, добавляем луковицу, специи и варим бульон.

Луковицу вынимаем, добавляем нарезанный картофель, солим.

Когда картофель будет готовым, добавляем подготовленную поджарку, нашинкованную капусту, свеклу и томатное пюре.

В конце приготовления добавьте измельченный чеснок, нарезанную зелень и доведите до кипения.

Подавайте, конечно, со сметаной. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить борщ на огне:

Кто такой igor_shpigunov1? igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.

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