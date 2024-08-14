"Я сейчас покажу, как борщ готовить": изумительный рецепт - все дело в одном секрете

У каждой хозяйки точно есть свой фирменный рецепт борща – главного первого блюда всех украинцев. Главред же нашел чудесный рецепт, как можно приготовить это блюдо с дымком. Предупреждаем, нужно сразу готовить большую порцию!
Борщ на огне – рецепт
Ингредиенты:
- Подбрюшина – 600 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Свекла – 1 крупная
- Свинина 1 кг
- Лавровый лист, душистый перец горошком
- Картофель 500 г
- Капуста – 300 г
- Томатное пюре – 200 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Зелень
Подбрюшину нарезаем на куски и обжариваем в казане до золотистого цвета и убираем из казана.
На оставшемся жире обжариваем нарезанную луковицу и натертую морковь, убираем.
Добавьте немножко растительного масла в казан и обжарьте нарезанные помидоры, добавьте натертую свеклу, обжариваем и убираем.
В казан отправляем нарезанную свинину, заливаем водой, добавляем луковицу, специи и варим бульон.
Луковицу вынимаем, добавляем нарезанный картофель, солим.
Когда картофель будет готовым, добавляем подготовленную поджарку, нашинкованную капусту, свеклу и томатное пюре.
В конце приготовления добавьте измельченный чеснок, нарезанную зелень и доведите до кипения.
Подавайте, конечно, со сметаной. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить борщ на огне:
Кто такой igor_shpigunov1?
igor_shpigunov1 – транслирует свои видео в трех ведущих всемирно известных социальных сетях: TikTok, YouTube и Instagram. Новоиспеченный повар, которого многие считают профи, готовит блюда для фуд-контента по известным рецептам. А его творческий подход проявляется в том, что от каких-то ингредиентов он отказывается, в то же время добавляя что-то свое.
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