Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филе

Рецепт нереально сочных и нежных куриных котлеток, перед которыми никто не устоит.

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Котлеты с картофелем - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если у вас есть всего одно куриное филе, а нужно приготовить ужин на всю семью, тогда этот рецепт куриных котлет станет настоящим спасением. Картофель совсем не перебивает вкус курицы, а только дополняет его, рекомендуем попробовать.

Куриные котлеты с картофелем – рецепт

Ингредиенты:

филе куриное 1 шт.

картофель 2 шт.

лук 1 шт.

мука 1 ст. л.

специи по вкусу

В блендер отправьте нарезанное куриное филе и нарезанный очищенный картофель.

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Лук также очистите, нарежьте и добавьте в чашу блендера.

Всыпьте соль, специи по вкусу и муку.

Взбейте ингредиенты до однородной массы.

Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить куриные котлеты с картофелем:

Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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