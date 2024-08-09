Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филе

Если у вас есть всего одно куриное филе, а нужно приготовить ужин на всю семью, тогда этот рецепт куриных котлет станет настоящим спасением. Картофель совсем не перебивает вкус курицы, а только дополняет его, рекомендуем попробовать.
Куриные котлеты с картофелем – рецепт
Ингредиенты:
- филе куриное 1 шт.
- картофель 2 шт.
- лук 1 шт.
- мука 1 ст. л.
- специи по вкусу
В блендер отправьте нарезанное куриное филе и нарезанный очищенный картофель.
Лук также очистите, нарежьте и добавьте в чашу блендера.
Всыпьте соль, специи по вкусу и муку.
Взбейте ингредиенты до однородной массы.
Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить куриные котлеты с картофелем:
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