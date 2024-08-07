Безумно хрустящие: нашумевший рецепт консервированных огурцов с кетчупом

Рецепт хрустящих маринованных огурцов с кетчупом Чили.

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Консервированные огурцы с кетчупом Чили – рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин instagram.com/vistovska_cooking/?hl=uk

Консервированные огурцы не всегда получаются хрустящими, но с добавлением кетчупа Чили они точно не будут мягкими. Этот рецепт понравится тем, кто любит маринованные огурцы с пикантной ноткой, а готовятся они проще простого.

Консервированные огурцы с кетчупом Чили – рецепт

Ингредиенты на две пол-литровые банки:

огурцы 600 г

дижонская горчица 2 ч. л.

кетчуп Чили 2 ст. л.

соль каменная 0,5 ч. л.

сахар 0,5 ч. л.

уксус 30 мл

вода 240 мл

перец душистый 2-4 шт.

чеснок 2 зубчика

листья хрена, укроп

Огурцы хорошо промойте, отрежьте кончики и замочите в холодной воде на час.

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Простерилизуйте банки и крышки.

На дно банок отправьте листья хрена, чеснок, а также можно добавить листья вишни и смородины.

Плотно сложите огурцы в банки и залейте их кипятком.

Для маринада смешайте воду, уксус, соль, сахар, перец, кетчуп и горчицу, хорошо перемешайте. Доведите до кипения и проварите 5 минут.

Слейте воду из огурцов, залейте их маринадом, накройте крышками и закатайте.

Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить огурцы в кетчупе Чили:

Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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