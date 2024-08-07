Безумно хрустящие: нашумевший рецепт консервированных огурцов с кетчупом

Консервированные огурцы не всегда получаются хрустящими, но с добавлением кетчупа Чили они точно не будут мягкими. Этот рецепт понравится тем, кто любит маринованные огурцы с пикантной ноткой, а готовятся они проще простого.
Консервированные огурцы с кетчупом Чили – рецепт
Ингредиенты на две пол-литровые банки:
- огурцы 600 г
- дижонская горчица 2 ч. л.
- кетчуп Чили 2 ст. л.
- соль каменная 0,5 ч. л.
- сахар 0,5 ч. л.
- уксус 30 мл
- вода 240 мл
- перец душистый 2-4 шт.
- чеснок 2 зубчика
- листья хрена, укроп
Огурцы хорошо промойте, отрежьте кончики и замочите в холодной воде на час.
Простерилизуйте банки и крышки.
На дно банок отправьте листья хрена, чеснок, а также можно добавить листья вишни и смородины.
Плотно сложите огурцы в банки и залейте их кипятком.
Для маринада смешайте воду, уксус, соль, сахар, перец, кетчуп и горчицу, хорошо перемешайте. Доведите до кипения и проварите 5 минут.
Слейте воду из огурцов, залейте их маринадом, накройте крышками и закатайте.
Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить огурцы в кетчупе Чили:
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