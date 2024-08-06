Будете всю зиму варить борщ в два счета: гениальный рецепт заправки к борщу

Главред нашел удачный рецепт консервированной заправки к борщу на зиму. Хозяюшки точно оценят эту идею, ведь с заправкой борщ варится быстрее супа. Особенно понравится такая заправка тем, у кого нет много времени на готовку.
Заправка к борщу на зиму – рецепт
Ингредиенты:
- свекла красная вареная - 3 кг;
- лук (средний) - 4-5 шт;
- перец – 1 кг;
- масло растительное – 1 стак. (200 мл);
- уксус – 1 ст.;
- вода – 1 ст.;
- сахар – 1 ст.;
- соль – 1.5 ст.л.
Свеклу отварите до готовности, натрите на крупной терке.
Лук и перец мелко нарежьте, отправьте овощи в кастрюлю.
Смешайте растительное масло, уксус, воду, сахар, соль и залейте подготовленные овощи.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите 30 минут, только не забывайте помешивать.
Горячую заправку разместите в стерильные банки и закатайте. Храните в прохладном месте.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить заправку к борщу:
Кто такая cook_julija_simonchuk?
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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