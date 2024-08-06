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Будете всю зиму варить борщ в два счета: гениальный рецепт заправки к борщу

Элина Чигис
6 августа 2024, 13:27
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Удачный рецепт заправки к борщу, который можно использовать и как обычный салат.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 35 минут
Кухня Кухня Украинская
Заправка к борщу - рецепт
Заправка к борщу - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Главред нашел удачный рецепт консервированной заправки к борщу на зиму. Хозяюшки точно оценят эту идею, ведь с заправкой борщ варится быстрее супа. Особенно понравится такая заправка тем, у кого нет много времени на готовку.

Заправка к борщу на зиму – рецепт

Ингредиенты:

  • свекла красная вареная - 3 кг;
  • лук (средний) - 4-5 шт;
  • перец – 1 кг;
  • масло растительное – 1 стак. (200 мл);
  • уксус – 1 ст.;
  • вода – 1 ст.;
  • сахар – 1 ст.;
  • соль – 1.5 ст.л.

Свеклу отварите до готовности, натрите на крупной терке.

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Лук и перец мелко нарежьте, отправьте овощи в кастрюлю.

Смешайте растительное масло, уксус, воду, сахар, соль и залейте подготовленные овощи.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите 30 минут, только не забывайте помешивать.

Горячую заправку разместите в стерильные банки и закатайте. Храните в прохладном месте.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить заправку к борщу:

Кто такая cook_julija_simonchuk?

cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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