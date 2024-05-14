Вы всю жизнь готовили неправильно: невероятный рецепт зеленого борща

Самое популярное первое блюдо весной – зеленый борщ, который еще называют щавельным супом. Рецепт, который мы вам предлагаем не простой, ведь варится этот борщ не на сыром мясе, а на копченом.
Зеленый борщ – новый рецепт
Ингредиенты:
щавель – пучок;
зеленый лук;
лимонный сок – 2 ст.л.;
соль, перец – по вкусу;
копченое мясо с салом 400-500 г;
лук – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
картофель – 500 г;
яйца – 5 шт.
Щавель и зеленый лук мелко рубим, по желанию, можете добавить и другую зелень, поливаем лимонным соком, солим и отставляем в сторону.
Мясо нарезаем на кусочки и обжариваем со всех сторон в глубокой кастрюле, добавляем нарезанный на кубики лук и натертую морковь.
Заливаем все водой, когда она закипит добавляем нарезанный на мелкие кубики картофель, готовим до готовности картофеля.
Теперь добавляем нарезанные вареные яйца и подготовленную зелень.
Приправьте солью и перцем по вкусу, подержите пару минут на огне и готово!
При подаче в борщ можно добавить сметану по вкусу. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить зеленый борщ по новому рецепту:
Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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