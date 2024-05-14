Вы всю жизнь готовили неправильно: невероятный рецепт зеленого борща

Очень аппетитный рецепт зеленого борща, такого вы точно еще не пробовали.

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Зеленый борщ новый рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Самое популярное первое блюдо весной – зеленый борщ, который еще называют щавельным супом. Рецепт, который мы вам предлагаем не простой, ведь варится этот борщ не на сыром мясе, а на копченом.

Зеленый борщ – новый рецепт

Ингредиенты:

щавель – пучок;

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зеленый лук;

лимонный сок – 2 ст.л.;

соль, перец – по вкусу;

копченое мясо с салом 400-500 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 500 г;

яйца – 5 шт.

Щавель и зеленый лук мелко рубим, по желанию, можете добавить и другую зелень, поливаем лимонным соком, солим и отставляем в сторону.

Мясо нарезаем на кусочки и обжариваем со всех сторон в глубокой кастрюле, добавляем нарезанный на кубики лук и натертую морковь.

Заливаем все водой, когда она закипит добавляем нарезанный на мелкие кубики картофель, готовим до готовности картофеля.

Теперь добавляем нарезанные вареные яйца и подготовленную зелень.

Приправьте солью и перцем по вкусу, подержите пару минут на огне и готово!

При подаче в борщ можно добавить сметану по вкусу. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить зеленый борщ по новому рецепту:

Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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