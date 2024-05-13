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Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минут

Мария Тупик
13 мая 2024, 17:02
192
Шикарная закуска из крабовых палочек с изумительно вкусной начинкой рецепт, который понравится всем.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 15 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска с крабовыми палочками рецепт
Закуска с крабовыми палочками рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Шикарная и очень легкая закуска из крабовых палочек с легкой начинкой. Крабовая избушка готовится очень просто.

Такая закуска подойдет на праздничный стол, а гости будут просить у вас рецепт.

Крабовый домик - рецепт закуски

Вам понадобится:

видео дня
  • Крабовые палочки - 15 шт
  • Яйца – 3 шт
  • Твердый сыр – 150 гр
  • Майонез для начинки – 3 столовых ложки
  • Укроп
  • Лук зеленый - 3 шт
  • Чеснок - по вкусу

Натереть сыр на мелкой терке и переложить в тарелку.

Яйца отварить до готовности. Почистить и отделить желтки от белков.

Натереть белок и 2 желтка на мелкой терке, добавить к сыру.

Урок и зеленый лук помыть, мелко порезать и добавить в тарелку к начинке.

По желанию можно выдавить й зубчик чеснока к начинке.

Далее к начинке к крабовой избушке добавить соль по вкусу, 2 столовых ложки майонеза и хорошо перемешать.

Крабовые палочки очистить, развернуть и смазать начинкой сверху.

Аккуратно свернуть каждую крабовую палочку, чтобы не порвались и начинка не выпала.

Сложить крабовый домик, и каждый слой смазать майонезом.

Натереть на мелкой терке желток и украсить крабовую закуску.

Также такую шикарную и простую закуску можно подавать порционно и не делать домик.

Смотрите видео, как готовить закуску из крабовых палочек рецепт:

Кто такая zhuravlina_cooking

zhuravlina_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На zhuravlina_cooking подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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