Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минут

Шикарная и очень легкая закуска из крабовых палочек с легкой начинкой. Крабовая избушка готовится очень просто.
Такая закуска подойдет на праздничный стол, а гости будут просить у вас рецепт.
Крабовый домик - рецепт закуски
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 15 шт
- Яйца – 3 шт
- Твердый сыр – 150 гр
- Майонез для начинки – 3 столовых ложки
- Укроп
- Лук зеленый - 3 шт
- Чеснок - по вкусу
Натереть сыр на мелкой терке и переложить в тарелку.
Яйца отварить до готовности. Почистить и отделить желтки от белков.
Натереть белок и 2 желтка на мелкой терке, добавить к сыру.
Урок и зеленый лук помыть, мелко порезать и добавить в тарелку к начинке.
По желанию можно выдавить й зубчик чеснока к начинке.
Далее к начинке к крабовой избушке добавить соль по вкусу, 2 столовых ложки майонеза и хорошо перемешать.
Крабовые палочки очистить, развернуть и смазать начинкой сверху.
Аккуратно свернуть каждую крабовую палочку, чтобы не порвались и начинка не выпала.
Сложить крабовый домик, и каждый слой смазать майонезом.
Натереть на мелкой терке желток и украсить крабовую закуску.
Также такую шикарную и простую закуску можно подавать порционно и не делать домик.
Смотрите видео, как готовить закуску из крабовых палочек рецепт:
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