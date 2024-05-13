Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минут

Шикарная закуска из крабовых палочек с изумительно вкусной начинкой рецепт, который понравится всем.

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Закуска с крабовыми палочками рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Шикарная и очень легкая закуска из крабовых палочек с легкой начинкой. Крабовая избушка готовится очень просто.

Такая закуска подойдет на праздничный стол, а гости будут просить у вас рецепт.

Крабовый домик - рецепт закуски

Вам понадобится:

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Крабовые палочки - 15 шт

Яйца – 3 шт

Твердый сыр – 150 гр

Майонез для начинки – 3 столовых ложки

Укроп

Лук зеленый - 3 шт

Чеснок - по вкусу

Натереть сыр на мелкой терке и переложить в тарелку.

Яйца отварить до готовности. Почистить и отделить желтки от белков.

Натереть белок и 2 желтка на мелкой терке, добавить к сыру.

Урок и зеленый лук помыть, мелко порезать и добавить в тарелку к начинке.

По желанию можно выдавить й зубчик чеснока к начинке.

Далее к начинке к крабовой избушке добавить соль по вкусу, 2 столовых ложки майонеза и хорошо перемешать.

Крабовые палочки очистить, развернуть и смазать начинкой сверху.

Аккуратно свернуть каждую крабовую палочку, чтобы не порвались и начинка не выпала.

Сложить крабовый домик, и каждый слой смазать майонезом.

Натереть на мелкой терке желток и украсить крабовую закуску.

Также такую шикарную и простую закуску можно подавать порционно и не делать домик.

Смотрите видео, как готовить закуску из крабовых палочек рецепт:

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