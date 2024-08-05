Это просто нечто: консервированные помидоры половинками с секретным ингредиентом - рецепт

Рецепт пикантных консервированных помидоров на зиму.

https://glavred.info/recipes/eto-prosto-nechto-konservirovannye-pomidory-polovinkami-s-sekretnym-ingredientom-recept-10585838.html Ссылка скопирована

Консервированные помидоры с острым перцем - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы хотите удивить родных аппетитными помидорами зимой, тогда этот рецепт для вас. Помидоры с острым перцем получаются невероятно вкусными и идеально смогут дополнить даже обычный семейный ужин.

Помидоры с острым перцем – рецепт

Ингредиенты на литровую банку:

Кольца лука – 2-3 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Душистый перец горошком - 3 шт.

Петрушка

Чеснок – 2 зуб.

Зерна горчицы – 1 ч. л.

Помидоры сливки

Острый перец – ½ шт.

Маринад на 8 литровых банок:

видео дня

Вода 2,5 л

Сахар 300 г

Соль 100 г

Уксус (9%) 200 г

На дно банки отправьте очищенный чеснок, горчицу, душистый перец, лавровый лист, нарезанный лук, петрушку.

Помидоры разрежьте на половинки, лучше выбирать твердые, выложите их в банку срезом вниз.

Внутрь банки положите разрезанный перец.

Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите до кипения.

Залейте банки маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 7 минут.

Закатайте банки крышками, переверните и укутайте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить помидоры с острым перцем:

Кто такая danilchenko_77? danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред