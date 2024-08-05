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Это просто нечто: консервированные помидоры половинками с секретным ингредиентом - рецепт

Элина Чигис
5 августа 2024, 12:36
85
Рецепт пикантных консервированных помидоров на зиму.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Консервированные помидоры с острым перцем - рецепт
Консервированные помидоры с острым перцем - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы хотите удивить родных аппетитными помидорами зимой, тогда этот рецепт для вас. Помидоры с острым перцем получаются невероятно вкусными и идеально смогут дополнить даже обычный семейный ужин.

Помидоры с острым перцем – рецепт

Ингредиенты на литровую банку:

  • Кольца лука – 2-3 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Душистый перец горошком - 3 шт.
  • Петрушка
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Зерна горчицы – 1 ч. л.
  • Помидоры сливки
  • Острый перец – ½ шт.

Маринад на 8 литровых банок:

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  • Вода 2,5 л
  • Сахар 300 г
  • Соль 100 г
  • Уксус (9%) 200 г

На дно банки отправьте очищенный чеснок, горчицу, душистый перец, лавровый лист, нарезанный лук, петрушку.

Помидоры разрежьте на половинки, лучше выбирать твердые, выложите их в банку срезом вниз.

Внутрь банки положите разрезанный перец.

Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите до кипения.

Залейте банки маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 7 минут.

Закатайте банки крышками, переверните и укутайте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить помидоры с острым перцем:

Кто такая danilchenko_77?

danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.

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