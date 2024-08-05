Это просто нечто: консервированные помидоры половинками с секретным ингредиентом - рецепт

Если вы хотите удивить родных аппетитными помидорами зимой, тогда этот рецепт для вас. Помидоры с острым перцем получаются невероятно вкусными и идеально смогут дополнить даже обычный семейный ужин.
Помидоры с острым перцем – рецепт
Ингредиенты на литровую банку:
- Кольца лука – 2-3 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Душистый перец горошком - 3 шт.
- Петрушка
- Чеснок – 2 зуб.
- Зерна горчицы – 1 ч. л.
- Помидоры сливки
- Острый перец – ½ шт.
Маринад на 8 литровых банок:
- Вода 2,5 л
- Сахар 300 г
- Соль 100 г
- Уксус (9%) 200 г
На дно банки отправьте очищенный чеснок, горчицу, душистый перец, лавровый лист, нарезанный лук, петрушку.
Помидоры разрежьте на половинки, лучше выбирать твердые, выложите их в банку срезом вниз.
Внутрь банки положите разрезанный перец.
Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите до кипения.
Залейте банки маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 7 минут.
Закатайте банки крышками, переверните и укутайте до полного охлаждения.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как приготовить помидоры с острым перцем:
Кто такая danilchenko_77?
danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.
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