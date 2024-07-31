Гениальный рецепт "сырой" аджики на зиму, от которой все млеют - готовится мгновенно

Отменный рецепт аджики, которую хозяйки еще называют "сырой", сможет занять особое место в перечне заготовок на зиму, ведь готовится она моментально, а на вкус получается просто бомбической.
Сырая аджика - рецепт
Ингредиенты на 4 кг помидоров:
- Болгарский перец 1 кг
- Корень хрена 500 г
- Чеснок 300 г
- Перец острый 6 шт.
- Сахар 2 стакана
- Уксус 2 стакана
- Соль 1 стакан
В блендере или же в мясорубке измельчите помидоры, очищенный корень хрена, чеснок, острый перец и болгарский перец.
Всыпьте к овощам соль, сахар, уксус и хорошо перемешайте.
Разлейте аджику по баночкам и закройте капроновыми крышками.
Сразу же поставьте банки в темное прохладное место.
Приятного аппетита!!!
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Смотрите видео, как готовить сырую аджику:
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