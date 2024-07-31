Гениальный рецепт "сырой" аджики на зиму, от которой все млеют - готовится мгновенно

Самый быстрый рецепт приготовления аджики на зиму.

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Сырая аджика - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Отменный рецепт аджики, которую хозяйки еще называют "сырой", сможет занять особое место в перечне заготовок на зиму, ведь готовится она моментально, а на вкус получается просто бомбической.

Сырая аджика - рецепт

Ингредиенты на 4 кг помидоров:

Болгарский перец 1 кг

Корень хрена 500 г

Чеснок 300 г

Перец острый 6 шт.

Сахар 2 стакана

Уксус 2 стакана

Соль 1 стакан

В блендере или же в мясорубке измельчите помидоры, очищенный корень хрена, чеснок, острый перец и болгарский перец.

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Всыпьте к овощам соль, сахар, уксус и хорошо перемешайте.

Разлейте аджику по баночкам и закройте капроновыми крышками.

Сразу же поставьте банки в темное прохладное место.

Приятного аппетита!!!

Кто такая recept_dny_y_tanya_akopyan? recept_dny_y_tanya_akopyan - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.

Смотрите видео, как готовить сырую аджику:

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