Секретный рецепт той самой легендарной одесской икры "из синеньких" - просто бомба

Самое главное в этом рецепте икры из баклажанов - правильно подготовить овощи.

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Одесская икра из баклажанов - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/savvalibkin/, depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт вкуснейшей икры из баклажанов или, как говорят в Одессе, "из синеньких". Невероятное легкое летнее блюдо станет отличным дополнением обеда или же ужина.

Икра из баклажанов - рецепт

Ингредиенты:

баклажаны 700 г

1 большой помидор "Микадо"

2 луковицы

2 ст. л. подсолнечного масла

2-3 зубчика чеснока

0,5 пучка петрушки

соль по вкусу

Баклажаны помойте, проколите вилкой и запекайте в духовке до готовности при температуре 200 градусов (остальные овощи нужно запекать при этой же температуре). Запекать можно на противне или же в чугунной сковороде.

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Готовые баклажаны выложите на доску на 15-20 минут.

Помидоры подпеките на гриле или же в духовке, удалите шкурку.

Лук заверните в фольгу и запекайте в духовке 10 минут.

Все овощи охладите и мелко нарубите ножом.

Добавьте измельченный чеснок и продолжите рубить до почти однородной консистенции.

Готовые овощи заправьте нарубленной зеленью, растительным маслом и добавьте соль.

Оставьте икру настояться несколько часов и можно пробовать. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить икру из баклажанов:

Кто такой Савва Либкин? Савва Либкин - владелец ресторанной корпорации, в которую входят знаменитые одесские заведения Дача, Компот и Тавернетта, открыл порядка сорока ресторанов в Украине и Чехии. Называет себя адептом одесской кухни. Савва ведет собственный YouTube-канал, где говорит об Одессе, интересных рецептах, вкусной еде, рассказывает истории о гастрономических путешествиях.

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