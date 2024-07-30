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Секретный рецепт той самой легендарной одесской икры "из синеньких" - просто бомба

Элина Чигис
30 июля 2024, 16:00
204
Самое главное в этом рецепте икры из баклажанов - правильно подготовить овощи.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 40 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Одесская икра из баклажанов - рецепт
Одесская икра из баклажанов - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/savvalibkin/, depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт вкуснейшей икры из баклажанов или, как говорят в Одессе, "из синеньких". Невероятное легкое летнее блюдо станет отличным дополнением обеда или же ужина.

Икра из баклажанов - рецепт

Ингредиенты:

  • баклажаны 700 г
  • 1 большой помидор "Микадо"
  • 2 луковицы
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 0,5 пучка петрушки
  • соль по вкусу

Баклажаны помойте, проколите вилкой и запекайте в духовке до готовности при температуре 200 градусов (остальные овощи нужно запекать при этой же температуре). Запекать можно на противне или же в чугунной сковороде.

видео дня

Готовые баклажаны выложите на доску на 15-20 минут.

Помидоры подпеките на гриле или же в духовке, удалите шкурку.

Лук заверните в фольгу и запекайте в духовке 10 минут.

Все овощи охладите и мелко нарубите ножом.

Добавьте измельченный чеснок и продолжите рубить до почти однородной консистенции.

Готовые овощи заправьте нарубленной зеленью, растительным маслом и добавьте соль.

Оставьте икру настояться несколько часов и можно пробовать. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить икру из баклажанов:

Кто такой Савва Либкин?

Савва Либкин - владелец ресторанной корпорации, в которую входят знаменитые одесские заведения Дача, Компот и Тавернетта, открыл порядка сорока ресторанов в Украине и Чехии. Называет себя адептом одесской кухни. Савва ведет собственный YouTube-канал, где говорит об Одессе, интересных рецептах, вкусной еде, рассказывает истории о гастрономических путешествиях.

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