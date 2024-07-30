Секретный рецепт той самой легендарной одесской икры "из синеньких" - просто бомба

Предлагаем вам рецепт вкуснейшей икры из баклажанов или, как говорят в Одессе, "из синеньких". Невероятное легкое летнее блюдо станет отличным дополнением обеда или же ужина.
Икра из баклажанов - рецепт
Ингредиенты:
- баклажаны 700 г
- 1 большой помидор "Микадо"
- 2 луковицы
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 0,5 пучка петрушки
- соль по вкусу
Баклажаны помойте, проколите вилкой и запекайте в духовке до готовности при температуре 200 градусов (остальные овощи нужно запекать при этой же температуре). Запекать можно на противне или же в чугунной сковороде.
Готовые баклажаны выложите на доску на 15-20 минут.
Помидоры подпеките на гриле или же в духовке, удалите шкурку.
Лук заверните в фольгу и запекайте в духовке 10 минут.
Все овощи охладите и мелко нарубите ножом.
Добавьте измельченный чеснок и продолжите рубить до почти однородной консистенции.
Готовые овощи заправьте нарубленной зеленью, растительным маслом и добавьте соль.
Оставьте икру настояться несколько часов и можно пробовать. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить икру из баклажанов:
Кто такой Савва Либкин?
Савва Либкин - владелец ресторанной корпорации, в которую входят знаменитые одесские заведения Дача, Компот и Тавернетта, открыл порядка сорока ресторанов в Украине и Чехии. Называет себя адептом одесской кухни. Савва ведет собственный YouTube-канал, где говорит об Одессе, интересных рецептах, вкусной еде, рассказывает истории о гастрономических путешествиях.
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