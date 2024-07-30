Самый ленивый рецепт маринованных помидоров - просто "вау"

Помидоры по этому рецепту порадуют не только отменным вкусом, но и легкостью их приготовления. Занятые хозяйки точно оценят такой способ и, кстати, благодаря "ацетилке" банки с помидорами не взрываются даже в тепле.
Консервированные помидоры с "ацетилкой" - рецепт
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- 1 ст. л. соли
- 5 ст. л. сахара
- 100 мл уксуса
- 3 таблетки "ацетилки"
- пучок петрушки
Помидоры среднего размера хорошо помойте и отправьте в чистую банку.
Добавляем в банку веточки петрушки, всыпаем соль и сахар.
Разомните "ацетилку" и всыпаем к помидорам, залейте уксусом и кипятком до краев.
Закатайте банки крышками, немного потрясите, чтобы растворился сахар и переверните банки. Можно не укутывать.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить маринованные помидоры:
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