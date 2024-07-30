Самый ленивый рецепт маринованных помидоров - просто "вау"

Идеальный рецепт быстрого консервирования помидоров на зиму.

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Консервированные помидоры - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Помидоры по этому рецепту порадуют не только отменным вкусом, но и легкостью их приготовления. Занятые хозяйки точно оценят такой способ и, кстати, благодаря "ацетилке" банки с помидорами не взрываются даже в тепле.

Консервированные помидоры с "ацетилкой" - рецепт

Ингредиенты на 3-литровую банку:

1 ст. л. соли

5 ст. л. сахара

100 мл уксуса

3 таблетки "ацетилки"

пучок петрушки

Помидоры среднего размера хорошо помойте и отправьте в чистую банку.

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Добавляем в банку веточки петрушки, всыпаем соль и сахар.

Разомните "ацетилку" и всыпаем к помидорам, залейте уксусом и кипятком до краев.

Закатайте банки крышками, немного потрясите, чтобы растворился сахар и переверните банки. Можно не укутывать.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить маринованные помидоры:

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