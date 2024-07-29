Как свежая по вкусу: изумительный рецепт дыни на зиму - без стерилизации

Великолепный рецепт консервированной дыни на зиму без уксуса.

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Консервированная дыня - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин: instagram.com/danilchenko_77/

Отбросьте стереотипы, что консервированная дыня получается безвкусной. Главред нашел рецепт, благодаря которому дыня будет, как свежая по вкусу. Приготовьтесь удивлять родных отменным лакомством всю зиму.

Консервированная дыня – рецепт

Ингредиенты на 3-х литровую банку:

Дыня

Вода

Сахар 3 ст. л.

Лимонная кислота 1 ч. л.

Дыню хорошо помойте, разрежьте пополам.

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Удалите все семена и разрежьте дыню на ломтики.

Сложите нарезанную дыню в чистую банку, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 25 минут.

Слейте с банки воду, добавьте к ней сахар и доведите до кипения.

В банку насыпьте лимонную кислоту, залейте горячим маринадом.

Закатайте банку крышкой, переверните и закутайте до охлаждения.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как приготовить консервированную дыню:

Кто такая danilchenko_77? danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.

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