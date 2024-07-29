Как свежая по вкусу: изумительный рецепт дыни на зиму - без стерилизации

Отбросьте стереотипы, что консервированная дыня получается безвкусной. Главред нашел рецепт, благодаря которому дыня будет, как свежая по вкусу. Приготовьтесь удивлять родных отменным лакомством всю зиму.
Консервированная дыня – рецепт
Ингредиенты на 3-х литровую банку:
- Дыня
- Вода
- Сахар 3 ст. л.
- Лимонная кислота 1 ч. л.
Дыню хорошо помойте, разрежьте пополам.
Удалите все семена и разрежьте дыню на ломтики.
Сложите нарезанную дыню в чистую банку, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 25 минут.
Слейте с банки воду, добавьте к ней сахар и доведите до кипения.
В банку насыпьте лимонную кислоту, залейте горячим маринадом.
Закатайте банку крышкой, переверните и закутайте до охлаждения.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как приготовить консервированную дыню:
Кто такая danilchenko_77?
danilchenko_77 - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, новичок в мире кулинарного блога. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На danilchenko_77 подписаны более 120 тысяч пользователей соцсети.
Вас может заинтересовать:
- Самый сочный и нежный: рецепт куриного шашлыка, от которого невозможно оторваться
- Быстрее, чем приготовить яичницу: изумительный рецепт ленивых чебуреков на раз-два
- Идеальный овощной салат "Ассорти": будете всю зиму радоваться - быстрый рецепт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред