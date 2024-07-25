Рецепт чеснока на зиму - гости будут стоять в очереди за рецептом

Предлагаем вам необычный рецепт маринованного чеснока.

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Чеснок на зиму - рецепт / коллаж:Главред, фото: скрин instagram.com/recept_dny_y_tanya_akopyan/, depositphotos.com/

Маринованный чеснок идеально подойдет к картофелю и мясу и станет настоящей находкой зимой. Главред нашел прекрасный рецепт чеснока на зиму, который точно понравится вашей семье и, возможно, станет вашей любимой заготовкой.

Маринованный чеснок на зиму – рецепт

Ингредиенты на 2-х литровую банку:

Чеснок 1 кг

Свекла, по желанию

Холодная вода 1 л

Соль 3 ст. л.

Чеснок нужно очистить до двух нижних пленок, залейте его на 3 дня обычной водой, а затем слейте ее. Воду нужно менять каждый день.

видео дня

При желании к чесноку можно добавить очищенную и нарезанную свеклу для цвета.

В банку отправляем чеснок и свеклу.

В литр холодной воды добавьте 3 ложки соли, залейте рассолом чеснок.

Закройте банку капроновой крышкой и отправьте в темное холодное место на месяц.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить чеснок на зиму:

Кто такая recept_dny_y_tanya_akopyan? recept_dny_y_tanya_akopyan - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.

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