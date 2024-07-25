Рецепт чеснока на зиму - гости будут стоять в очереди за рецептом

Маринованный чеснок идеально подойдет к картофелю и мясу и станет настоящей находкой зимой. Главред нашел прекрасный рецепт чеснока на зиму, который точно понравится вашей семье и, возможно, станет вашей любимой заготовкой.
Маринованный чеснок на зиму – рецепт
Ингредиенты на 2-х литровую банку:
- Чеснок 1 кг
- Свекла, по желанию
- Холодная вода 1 л
- Соль 3 ст. л.
Чеснок нужно очистить до двух нижних пленок, залейте его на 3 дня обычной водой, а затем слейте ее. Воду нужно менять каждый день.
При желании к чесноку можно добавить очищенную и нарезанную свеклу для цвета.
В банку отправляем чеснок и свеклу.
В литр холодной воды добавьте 3 ложки соли, залейте рассолом чеснок.
Закройте банку капроновой крышкой и отправьте в темное холодное место на месяц.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить чеснок на зиму:
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recept_dny_y_tanya_akopyan - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.
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