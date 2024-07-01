Как хранить свежий чеснок - не прорастет, не засохнет и не станет горьким

Чеснок - незаменимый ингредиент на кухне. Он универсален и придает великолепный вкус соусам, мясу, овощам и т.д. Чеснок можно хранить в виде луковиц или целых головок, в зубчиках или очищенным.
Однако важно хранить его в таком месте, где он не прорастет, не засохнет и не станет горьким.
Как хранить свежий чеснок?
Никогда не кладите свежий чеснок в холодильник на долгое время, так как он начнет прорастать. Вы все равно сможете его съесть, но он станет горьким и менее вкусным, пишет Sante+.
Свежий чеснок лучше всего хранится в сухом и темном месте. Не кладите чеснок в ящик, поставьте его в проветриваемое место. Не кладите его в алюминиевую фольгу - бумажные пакеты гораздо лучше.
Как хранить очищенный чеснок?
Если вы любите чистить чеснок и хранить его в таком виде, запомните одно правило: герметичная упаковка - это главное. Храните очищенный чеснок в холодильнике до недели.
Хороший совет - замариновать чеснок в оливковом масле. Получается ароматное масло, которое впоследствии можно использовать для жарки.
Как заморозить чеснок?
Чтобы зубчики чеснока сохранили все свои полезные свойства, важно правильно их хранить. Замораживание - хороший способ сделать это, чтобы не потерять все его полезные свойства.
Зачем замораживать чеснок на зиму?
Замораживать чеснок на зиму – хорошая практика. Его можно добавлять в различные блюда. Если чеснок правильно хранить, он будет таким же ароматным и полезным, как и свежий.
Также полезно заморозить излишки чеснока. Очистите и разделите все зубчики чеснока, затем равномерно разложите их на противне, застеленном пергаментом для выпечки. Накройте противень алюминиевой фольгой и заморозьте на ночь.
Вы также можете заморозить измельченные зубчики чеснока. Чтобы их было легче использовать в дальнейшем, заморозьте их в формах для кубиков льда.
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