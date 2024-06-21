Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал: проверенные бабушкины способы

Сохранить чеснок до зимы довольно просто - нужно знать лишь несколько простых правил, чтобы этот полезный продукт не испортился.

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Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал / коллаж: Главред, фото: pixabay

Чеснок - один из самых популярных продуктов, который часто используется в кулинарии. Кроме того, чеснок имеет множество полезных свойств для здоровья, таких как укрепление иммунной системы, снижение уровня холестерина, улучшение кровообращения. Украинцы часто запасаются им на зиму, но не все знают, как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал и был на вкус как будто только что с грядки.

Почему чеснок при хранении усыхает

Чеснок сохнет, потому что испаряется влага. Происходит это, когда подобрана неправильная температура для его хранения.

Что делать чтобы чеснок не высыхал

Чтобы чеснок простоял как можно дольше, нужно придерживаться определенных рекомендаций:

Идеальная температура хранения озимого чеснока 0 -1°С, а влажность 70%.

Яровой чеснок можно хранить при температуре +20°С. Но, важно обращать внимание на влажность, если она будет выше 70%, чеснок начнет быстро гнить.

Чтобы снизить испарение, можно обмотать чеснок в пищевую пленку. Применяя такой метод, необходимо оставлять небольшие отверстия для вентиляции.

Если определенные головки чеснока кажутся подозрительными, их лучше сразу отделить от общей массы.

Как хранить чеснок на зиму

Сохранить чеснок до зимы довольно просто. По словам автора YouTube канала "Огородница из Одессы", для этого существуют сразу несколько способов.

Она отметила, что лучше всего сохраняются "крепкие" головки чеснока, в которых зубчики плотно держатся между собой. Если же головка разваливается, а зубцы отстают от центральной части - такой чеснок долго храниться не будет.

1 способ. В высушенном чесноке нужно прижечь корешки зажигалкой или свечой, после чего сложить головки в банку. Крышкой закрывать не нужно - это важно. Хранить нужно в темном и сухом месте.

2 способ. Чеснок нужно просушить и разложить в деревянные ящики небольшим слоем. Также можно использовать сетки, которые нужно подвесить в темном и прохладном месте.

3 способ. Зубчики чеснока нужно почистить, положить в небольшие банки и залить растительным маслом. Хранить можно в холодильнике.

Смотрите видео, как правильно хранить чеснок в городской квартире:

Можно ли хранить чеснок в стеклянной банке

Такой способ хранения чеснока также имеет право на жизнь. Его используют многие огородники, чтобы урожай растения простоял как можно дольше.

Хранение чеснока в золе. На дно банки нужно насыпать золу. После этого закинуть туда несколько головок чеснока и снова присыпать пеплом. Такую процедуру нужно повторять до того момента, пока не закончится место в емкости.

Хранение чеснока в муке. Этот способ очень похож с предыдущим, но вместо золы между чесноком нужно всыпать муку. Сыпать её много не нужно, достаточно легко притрусить.

Смотрите видео, как можно сохранить чеснок до весны:

Что известно о YouTube канале "Огородница из Одессы"? YouTube канал "Огородница из Одессы" - это личный канал Ларисы, которая проживает в Одессе. Он о саде и огороде, об опыте в сфере земледелия и дачных дел. На данный канал подписалось более 26 тысяч пользователей. Все видео на канале несут ознакомительный характер, говорится в описании.

Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика: Главред

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