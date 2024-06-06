Зачем вытирать посуду после мытья: важный факт, который сохранит вам здоровье

Чем больше вы носитесь с мокрой кухонной утварью, тем больше разносите воду по комнате и невинно создаете рассадник бактерий.

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Зачем вытирать посуду после мытья / коллаж: Главред, фото: pixabay

Наверняка многие видели, что в фильмах или ресторанах всегда вытирают посуду после мытья. Но задумывались ли вы, для чего это делают? Мы собрали несколько интересных фактов, которые помогут понять зачем вытирать посуду после мытья.

Почему нужно вытирать посуду после мытья

Сторонников и противников данного метода очистки тарелок достаточно много. Одни говорят, что вытирать посуду насухо полотенцем негигиенично. Но аргументов "за" все же больше.

Сухие тарелки не разводят сырость в шкафу. Полки из ДСП не деформируются, не покрываются плесенью и грибком.

Насухо вытертая посуда не оставляет луж на столешнице, что тоже продлевает срок ее службы.

На тарелках не остаются разводы, соль из водопроводной воды, остатки моющего средства.

Чем больше вы носитесь с мокрой кухонной утварью, тем больше разносите воду по комнате и невинно создаете рассадник бактерий. В результате этого может появиться черная плесень, которая крайне опасна для человеческого здоровья.

Можно ли вытирать посуду бумажным полотенцем

Использовать бумажные полотенца для вытирания посуды не стоит. Ведь у вас уйдет много салфеток, таким методом вы не удалите всю жидкость, а маленькие частички полотенца могут прилипнуть к посуде.

Как правильно вымыть посуду

Эксперты Real Simple поделились собственными советами, как можно быстро и качественно помыть посуду.

Перед тем, как начинать мыть посуду вручную, вам сначала нужно соскоблить остатки пищи, которые на ней остались. Если вы этого не сделаете, тогда раковина будет заполнена едой, и вам будет сложнее спускать воду. Начинать мыть посуду стоит с кастрюль и сковородок, которые перед этим нужно замочить на 15-20 минут.

К губкам, которыми вы чистите свою посуду, также нужно относиться очень внимательно, чтобы не поцарапать ее. В то же время нужно не обходить ею и участки, где особенно много грязи и тереть, пока она не отстанет. Впрочем, избегайте использования стального скребка или абразивных подушечек губки на деликатных поверхностях, ведь это может привести к царапинам и повреждениям.

Смотрите видео, как быстро и эффективно мыть посуду:

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который выдает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

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