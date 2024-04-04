Зачем посыпать губку для мытья посуды солью - можно добавить и уксус

Этот простой, но эффективный способ обработки губки не только обеспечивает безопасность пищи на вашей кухне.

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Зачем посыпать губку для мытья посуды солью / Фото: скриншот YouTube

Зачем посыпать губку для мытья посуды солью? Может показаться необычным, но этот бытовой трюк имеет глубокую научную основу. Соль - это природное антибактериальное средство, обладающее дезинфицирующими и обеззараживающими свойствами.

Зачем посыпать губку солью перед мытьем посуды

Как это работает? Посыпая губку солью, вы создаете неприятную среду для бактерий и других вредных микроорганизмов. Это действие предотвращает их размножение, что существенно снижает риск перекрестного заражения на кухне, пишет французский портал Sante+.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии. видео дня

Но это еще не все. Добавление уксуса к соли усиливает дезинфицирующий эффект. Уксус, известный своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, помогает растворить остатки пищи и жира на губке, делая её чистой и без запаха.

Что нужно сделать:

Щедро посыпьте соль на влажную губку.

Затем полейте ее белым уксусом, чтобы соль равномерно покрыла губку.

Оставьте на 15 минут, чтобы смесь проникла в поры губки и эффективно боролась с бактериями.

Поверните губку и повторите процесс с другой стороны.

После паузы ополосните губку чистой водой, и она будет снова готова к использованию.

Этот простой, но эффективный способ обработки губки не только обеспечивает безопасность пищи на вашей кухне, но и продлевает срок её использования.

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