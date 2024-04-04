Зачем посыпать губку для мытья посуды солью - можно добавить и уксус

Зачем посыпать губку для мытья посуды солью? Может показаться необычным, но этот бытовой трюк имеет глубокую научную основу. Соль - это природное антибактериальное средство, обладающее дезинфицирующими и обеззараживающими свойствами.
Зачем посыпать губку солью перед мытьем посуды
Как это работает? Посыпая губку солью, вы создаете неприятную среду для бактерий и других вредных микроорганизмов. Это действие предотвращает их размножение, что существенно снижает риск перекрестного заражения на кухне, пишет французский портал Sante+.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Но это еще не все. Добавление уксуса к соли усиливает дезинфицирующий эффект. Уксус, известный своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, помогает растворить остатки пищи и жира на губке, делая её чистой и без запаха.
Что нужно сделать:
- Щедро посыпьте соль на влажную губку.
- Затем полейте ее белым уксусом, чтобы соль равномерно покрыла губку.
- Оставьте на 15 минут, чтобы смесь проникла в поры губки и эффективно боролась с бактериями.
- Поверните губку и повторите процесс с другой стороны.
- После паузы ополосните губку чистой водой, и она будет снова готова к использованию.
Этот простой, но эффективный способ обработки губки не только обеспечивает безопасность пищи на вашей кухне, но и продлевает срок её использования.
Вам может быть интересно:
- Знать бы это раньше: зачем нужна скрытая ручка на дверце духовки
- Как сварить яйца вкрутую, чтобы они хорошо чистились: 3 самых действенных варианта
- Как избавиться от вишневой поросли: что делать садоводам в сложной ситуации
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред