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Это не просто так: почему губки для мытья посуды продают разноцветными

Лидия Неплях
29 января 2024, 16:45
От того, какую губку вы выберете, зависит как хорошо вымоется посуда.
Это не просто так: почему губки для мытья посуды продают разноцветными
Какие бывают губки для мытья посуды/ Коллаж Главред, фото freepik

Задумывались ли вы хоть раз в жизни, почему губки для мытья посуды продают разных цветов? Если вы думали, что они одинаковые, спешим вас удивить - это не так. Что означают цвета губки и чем лучше мыть посуду, читайте на Главреде.

Почему губки для мытья посуды разного цвета

Губки для мытья посуды могут быть разного цвета по нескольким причинам:

  • Назначение: Разные цвета могут помочь отличать губки по их назначению. Например, один цвет может быть предназначен для мытья посуды, другой - для чистки поверхностей на кухне, третий - для ванной комнаты. Это помогает предотвратить перекрестное загрязнение между разными областями использования.
  • Уровни абразивности: Губки могут иметь различные уровни абразивности, что обозначается разными цветами. Например, зеленая сторона часто более абразивна для удаления застарелых загрязнений, в то время как желтая или синяя стороны мягче и предназначены для обычного мытья посуды.
  • Маркетинг и эстетика: Разные цвета могут быть использованы для привлечения внимания потребителей и согласования с дизайном кухни или личными предпочтениями.
  • Функциональные различия: Иногда производители добавляют в губки дополнительные функции, такие как антибактериальные свойства или способность не царапать поверхности, что также может быть обозначено разными цветами.

Губки, которыми нельзя мыть посуду

При выборе губки для мытья посуды следует избегать использования металлических губок или стальной ваты, поскольку они могут оставлять царапины на поверхности посуды, особенно если она из нержавеющей стали, имеет непрочное пластиковое покрытие или антипригарное покрытие. Также не рекомендуется использовать губки с чрезмерной абразивностью, предназначенные для чистки грубых поверхностей, так как они могут повредить посуду. Кроме того, никогда не следует использовать для мытья посуды губки, которые ранее применялись для уборки в ванных комнатах или других загрязненных местах, чтобы избежать распространения бактерий.

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Лучшие губки для мытья посуды

  • Неабразивные губки: Они мягкие и безопасные для большинства поверхностей, включая нежные и антипригарные покрытия.
  • Губки с двумя сторонами (мягкая и абразивная): Они универсальны, где одна сторона используется для обычного мытья, а другая - для удаления более устойчивых загрязнений.
  • Губки из целлюлозы или натуральные губки: Экологичный выбор, они часто биоразлагаемы и менее вредны для окружающей среды.
  • Антибактериальные губки: Они содержат добавки, препятствующие размножению бактерий, что может быть полезно для предотвращения перекрестного загрязнения.
  • Губки с ручкой-дозатором для моющего средства: Удобны в использовании и помогают экономить моющее средство.

Выбор губки зависит от ваших личных предпочтений, типа посуды, которую вы моете, и уровня загрязнения. Важно регулярно заменять губки для мытья посуды, так как они могут стать источником бактерий.

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