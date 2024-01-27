Пылесос больше не нужен: самый легкий способ убрать шерсть с ковра, лайфхак

Некоторые чистящие и моющие средства для ковров иногда справляются с уборкой шерсти, но далеко не всегда.

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Чем можно убрать шерсть с ковра / Коллаж Главред, фото freepik

Нет ничего более раздражающего, чем борьба с упрямыми волосками и пылью, остающимися после уборки пылесосом, но, к счастью, одна умная женщина поделилась простым способом решения этой повседневной проблемы.

Для этого способа вам не придется тратиться на модное оборудование для уборки, ведь для этого трюка вам понадобится всего один дешевый предмет домашнего обихода, пишет Mirror.

Как быстро убрать волосы и шерсть с ковра

Если у вас есть дети или домашние животные, вы знаете, что ковры легко загрязняются, а это значит, что вам придется потратить некоторое время на оттирание пятен и уборку шерсти домашних животных.

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Хотя некоторые чистящие и моющие средства для ковров иногда справляются с этой задачей, существуют отличные альтернативы этим стандартным чистящим средствам. На странице "Советы по уборке миссис Хинч" в Facebook гуру уборки поделилась своим советом с другими, рассказав, что для удаления грязи понадобится оконный скребок, который можно купить в большинстве супермаркетов.

Поделившись фотографией большого комка волос, она рассказала, что он накопился всего за несколько дней, и она часто находит подобные комки, когда использует этот метод раз в неделю. Все, что вам нужно, чтобы опробовать этот способ, - это оконный скребок, чтобы избавиться от того, что оставляет после себя пылесос.

"Удивительный способ, которым я просто обязана поделиться со всеми вами! Я делаю это раз в неделю, и налет просто шокирует. У меня есть собака, поэтому я убираю всю пыль и шерсть, которую не может убрать пылесос! Обычный скребок для душа/оконного стекла", - она написала.

Демонстрируя свою технику, она использует короткие движения, чтобы собрать грязь и волосы в кучу, и это потрясает, когда видишь, как легко она поднимает то, что на самом деле скрывается на наших коврах.

Поклонники восторженно отозвались об этом методе очистки, а одна из женщин рассказала, что благодаря ему ее ковры снова выглядят как новые.

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