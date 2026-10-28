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"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

Мария Николишин
28 октября 2026, 06:45
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Трамп заявил, что европейские союзники теперь оплачивают американское оружие, которое передается Украине.
'Отдал $350 миллиардов': Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине
Трамп вновь упомянул о помощи Украине в размере 350 млрд долларов / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кратко:

  • Трамп заявил, что Европа оплачивает оружие, которое передает Украине
  • Президент США вновь упрекнул Байдена за $350 млрд помощи

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам. Об этом он заявил 27 октября во время предвыборного митинга в Техасе.

В частности, Трамп заявил, что его администрация восстановила американские вооруженные силы, тогда как его предшественник Джо Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов другим странам.

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"Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную их часть. Надо было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить", - сказал он.

Американский лидер также подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты получают оплату от европейских союзников за вооружение, которое передается Украине. Вероятно, речь идет о программе PURL, в рамках которой партнеры финансируют закупку американского оружия для нужд Украины.

"Думаю, они передают вооружение Украине или кому-то еще, но нам они платят. Байден мог об этом попросить. Он выделил 350 миллиардов долларов, а мы так ничего и не получили за это, кроме того, что они считают нас дураками", - сказал президент США.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Как выборы в США могут повлиять на поддержку Украины

Политолог Петр Олещук отмечал, что до ноября президент США Дональд Трамп будет продолжать агрессивную политику в отношении Украины, но после выборов в Конгресс его позиции могут существенно ослабнуть.

По его мнению, победа демократов способна усилить давление на американского президента и уравновесить его пророссийскую позицию, что откроет для Украины возможность рассчитывать как минимум на нейтралитет Вашингтона.

"Позиции Трампа существенно пошатнутся. Поэтому весьма вероятно, что в дальнейшем Украина сможет рассчитывать, если не на поддержку, то на нейтралитет США. В любом случае пророссийскую позицию Трампа будет уравновешивать Конгресс", - подчеркнул он.

'Отдал $350 миллиардов': Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине
Выборы в США / Инфографика: Главред

Военная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что будет добиваться прекращения помощи Украине. После этого премьер-министр Джорджа Мелони позвонила ему и выразила недовольство его заявлениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без американской поддержки Украина не смогла бы сохраниться как суверенное государство.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Армин Лашет заявил, что Германия передала Украине все, что могла, для поддержки противовоздушной обороны, и пока нет дополнительных ресурсов для новых поставок.

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О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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