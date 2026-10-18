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"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

Алексей Тесля
18 октября 2026, 16:31
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Федеральное правительство уже использовало доступные ресурсы, подчеркнул Армин Лашет.
Украина, Германия
В ФРГ прокомментировали ситуацию вокруг помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Pixabay

Главное:

  • У ФРГ нет дополнительного потенциала для поддержки Украины
  • Федеральное правительство уже использовало доступные ресурсы

Германия передала Украине все, что могла, для поддержки противовоздушной обороны, и пока нет дополнительных ресурсов для новых поставок, заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Армин Лашет.

Вместе с тем он заявил о необходимости деэскалации и отметил важность сохранения поддержки США, сообщает издание Berliner Zeitung.

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По его словам, федеральное правительство уже использовало доступные ресурсы и не имеет дополнительного потенциала, который можно было бы оперативно привлечь для поддержки Украины.

"Мы предоставили все, что было возможно, чтобы поддержать Украину", - отметил Лашет.

Говоря о возможности передачи Украине дальнобойного вооружения, которое позволило бы наносить удары вглубь России, он напомнил позицию президента США Дональда Трампа.

По словам Лашета, американский лидер настойчиво призвал президента Украины Владимира Зеленского не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по производству дизельного горючего.

"Я считаю, что нам следует делать ставку на деэскалацию", – заявил немецкий политик.

Он также выразил опасение, что дальнейшее обострение отношений с Соединенными Штатами может негативно отразиться на Украине. Поэтому, по его мнению, Киеву важно сохранить поддержку Вашингтона, в частности, доступ к спутниковому сервису Starlink и разведывательной информации.

Изменение подхода к поддержке Украины: важные нововведения

Великобритания рассматривает возможность расширения помощи Украине, делая акцент не только на перехвате российских ракет, но и на предотвращении их применения. Об этом заявил британский премьер-министр Энди Бернем.

По его словам, Лондон намерен укреплять украинскую противовоздушную оборону, ограничивать доступ России к комплектующим для производства вооружений и содействовать уничтожению средств поражения ещё до того, как они будут использованы для атак на украинские города.

Помощь Украине - новости по теме

Главред писал, что Италия готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, в который могут войти дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Энди Бернем стал одним из британских политиков, последовательно поддерживавших Украину не только на уровне политических заявлений, но и через конкретные гуманитарные и муниципальные инициативы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов. Состояние государственных финансов Украины Корецкий охарактеризовал как "близкое к критическому".

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Об источнике: Berliner Zeitung

Berliner Zeitung (BZ) - одна из самых известных ежедневных газет Германии с уникальной и сложной историей, уходящей корнями в эпоху Холодной войны.

Газета была создана 21 мая 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны в Европе. Изначально её основала советская военная администрация, а первым главным редактором был советский полковник Александр Кирсанов, пишет Википедия.

После создания Восточной Германии (ГДР) газета перешла под контроль Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) и стала её ключевым печатным органом в Восточном Берлине. Она подвергалась жесткой партийной цензуре.

После падения Берлинской стены и объединения страны в 1990 году газета смогла выжить (в отличие от многих других восточногерманских изданий) и была приватизирована. Её выкупали различные западные и международные медиахолдинги (включая Gruner + Jahr и британскую Mecom Group).

В 1990-е годы издатели даже ставили амбициозную цель превратить её в "немецкую Washington Post". Полностью эту цель реализовать не удалось, но она осталась одним из главных аналитических изданий региона. Основное ядро её читателей до сих пор сосредоточено в Берлине (особенно в его восточной части).

В сентябре 2019 года Berliner Zeitung приобрели немецкие ИТ-предприниматели и мультимиллионеры Хольгер и Зильке Фридрих.

Исторически газета тяготела к левоцентристскому, либеральному крылу.
В последние годы (особенно после 2022-2024 гг.) издание нередко подвергается критике в Германии за свою позицию по отношению к России. Газету упрекают в излишне мягком или "понимающем" тоне (например, за публикацию гостевых колонок российского посла Сергея Нечаева или авторов, призывающих к немедленным переговорам на условиях Москвы).

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