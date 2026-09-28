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Скандал вокруг пленных из КНДР: Сеул требует от Украины официальных извинений

Дарья Пшеничник
28 сентября 2026, 10:03
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В Сеуле настаивают, что Украина нарушила соглашение о конфиденциальности, а её дальнейшие опровержения подрывают доверие между правительствами.
Скандал вокруг пленных из КНДР: Сеул требует от Украины официальных извинений
Южная Корея требует от Украины извинений за разглашение информации о пленных из КНДР / Коллаж: Главред, фото: кадр из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

видео дня
  • Сеул требует от Киева официальных объяснений и извинений
  • Причина - разглашение информации о передаче пленных из КНДР
  • Офис президента отрицает какие-либо договоренности

Администрация президента Южной Кореи требует от Украины официальных объяснений и извинений из-за обнародования информации о передаче Сеулу военнопленных из Северной Кореи, сообщает Reuters.

В Сеуле настаивают, что украинская сторона действовала в одностороннем порядке и раскрыла данные о передаче бойцов КНДР, несмотря на предварительную договоренность о конфиденциальности этого вопроса.

Отдельно в администрации отреагировали на заявления Киева об отсутствии каких-либо обязательств. Там считают такие утверждения ложными и подрывающими доверие между правительствами двух стран.

Что Зеленский сказал в ООН

Поводом для дипломатической напряженности стало выступление президента Украины на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Владимир Зеленский тогда сообщил, что украинская сторона недавно передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

По словам президента, взять северокорейских военных живыми было непросто: один из них, поняв, что попадет в плен, пытался покончить с собой.

Версии Киева и Сеула разошлись

Реакция южнокорейской стороны последовала уже на следующий день, 24 сентября. Президент Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении соглашения о неразглашении, а сам вопрос репатриации бойцов КНДР назвал "чрезвычайно деликатным" и "связанным с дипломатией и национальной безопасностью", - подчеркнул он.

В Офисе президента Украины в ответ опровергли наличие каких-либо обязательств по соблюдению молчания. Там отметили, что Киев не брал на себя таких обязательств, а южнокорейская сторона не обращалась с просьбой не раскрывать детали передачи двух пленных.

Еще одну версию событий 27 сентября обнародовало издание Korea JoongAng Daily со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Южной Кореи. По его данным, Украина заранее предупредила Сеул, что Зеленский планирует упомянуть военнопленных из КНДР во время выступления на Генассамблее ООН, несмотря на предварительную договоренность этого не делать.

Как утверждает источник издания, сообщение было передано по дипломатическим каналам вместе с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

Появятся ли военные КНДР в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Россия вряд ли перебросит северокорейских военных непосредственно на территорию Украины. По его словам, это может произойти только в случае серьезных проблем для российской армии и с разрешения Ким Чен Ына.

"А если военные КНДР зайдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это коренным образом изменит ситуацию", - пояснил Жданов.

По мнению эксперта, в таком случае в Украине могут появиться военные из стран Евросоюза или НАТО.

"А это то, чего очень боится Путин: одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое - когда прибудет Французский иностранный легион", - добавил он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие КНДР в войне против Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что Северная Корея перебросила в Россию новый контингент военных. Вадим Скибицкий подчеркнул, что новый контингент из 8500 человек включает около 400 операторов беспилотников.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей о поставках баллистических ракет и дополнительного контингента военных. По его данным, Кремль уже получил около 40 ракет KN-23/24.

Полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия привлекает военных из КНДР из-за дефицита резервов для восполнения потерь на фронте. По его словам, планы по количеству новых военнослужащих ранее сокращались с 2 млн до 1 млн, а сейчас речь идет примерно о 800 тысячах.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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