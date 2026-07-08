Сколько оружия Северная Корея передает России: тревожная оценка ГУР

В ГУР раскрыли масштабы военной помощи КНДР России.

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В ГУР раскрыли масштабы военной помощи КНДР России / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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С июня 2023 года РФ получила более 100 баллистических ракет KN-23 и KN-24

РФ получила из КНДР более семи миллионов боеприпасов различных типов

Северная Корея стала одним из крупнейших поставщиков вооружения для России, обеспечивая, по оценкам украинской разведки, от 25% до 40% потребностей российской армии в артиллерийских боеприпасах. Об этом говорится в документе Главного управления разведки Минобороны Украины, который оказался в распоряжении Kyiv Post.

В ГУР отмечают, что с 2023 года сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере приобрело системный характер. За это время Северная Корея передала России миллионы артиллерийских боеприпасов, баллистические ракеты и сотни единиц тяжелого вооружения.

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По информации разведки, начиная с июня 2023 года российская сторона получила более 100 северокорейских баллистических ракет KN-23 и KN-24 вместе с пусковыми установками. При этом не менее 80 из них уже были использованы в боевых действиях против Украины.

Первое подтвержденное применение этих ракет было зафиксировано 29 декабря 2023 года, когда одна из них упала в поле на территории Запорожской области. Повторно северокорейские ракеты Россия применила 2 января 2024 года во время массированного удара по Харькову. В результате той атаки погибли два человека, еще 62 получили ранения.

По данным ГУР, в течение 2025 года точность северокорейских баллистических ракет заметно выросла, что специалисты связывают с их дальнейшим совершенствованием в ходе войны.

Помимо ракет, Пхеньян поставил России свыше 600 единиц артиллерийского вооружения различных типов. Среди них - 170-миллиметровые самоходные установки М-1989 "Коксан", реактивные системы залпового огня М-1991 калибра 240 мм, РСЗО Type 63, противотанковые ракетные комплексы, буксируемые орудия Д-74 калибра 122 мм и минометы Type 76.

Кроме того, по оценке украинской разведки, Россия получила более семи миллионов боеприпасов различных типов, включая артиллерийские, минометные, танковые и реактивные снаряды калибра от 82 до 240 миллиметров, а также противотанковые управляемые ракеты.

В ГУР также сообщили, что оборонная промышленность Северной Кореи способна ежегодно выпускать от одного до двух миллионов артиллерийских снарядов. Минимальный объем производства оценивается в 30-50 тысяч единиц ежемесячно. При наличии соответствующего политического решения значительная часть этой продукции может направляться в Россию.

При этом украинская разведка не располагает данными, свидетельствующими о том, что российский военно-промышленный комплекс использует северокорейские высокотехнологичные комплектующие при производстве беспилотников или современных ракетных систем.

Инфографика: Главред

Что получила КНДР

Продажа оружия России принесла Северной Корее миллиарды долларов. Северная Корея направила более 15 000 военнослужащих на российскую линию фронта, примерно треть из них погибли или получили ранения. Северная Корея также поставляла боеприпасы и другое оружие, которое, по мнению южнокорейских аналитиков, принесло режиму миллиарды долларов.

Важно, что эти продажи и поставки оружия помогли обеспечить поставки энергоносителей и строительных материалов, позволив северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну начать общенациональный строительный бум и расширить поставки энергоносителей, несмотря на санкции ООН.

При этом экономика Северной Кореи выросла почти на 4% в 2024 году - это самый быстрый темп роста за восемь лет - и продолжает расти, а спутниковые снимки показывают, что ночью страна в три раза ярче, чем пять лет назад, особенно в промышленных районах.

Новый экономический рост изменил повседневную жизнь, особенно в Пхеньяне. В столице внедрена оплата с помощью QR-кодов, начато использование китайских электромобилей, открылись зоомагазины и игровые кафе.

В прошлом году Северная Корея построила около 10 000 новых домов в своей столице, и Ким Чен Ын заявил, что "все коренным образом изменилось".

Роль КНДР в войне в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, глава Северной Кореи Ким Чен Ын поставил молодежь в центр государственной пропаганды, назвав ее ключевой силой для выполнения решений Трудовой партии и поддержки российской войны против Украины.

Северная Корея и Россия активно усиливают свое военное сотрудничество. Благодаря этому удалось усовершенствовать северокорейскую ракету KN-23, которая способна теперь поражать цели со "смертельной" точностью.

Ранее сообщалось, что Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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