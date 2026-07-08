Кабачки завалят урожаем до самой осени: какие листья нужно срезать в начале июля

Садовод рассказал, какие приемы помогают кабачкам и патисонам плодоносить до поздней осени.

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Обрезка кабачков - секрет обильного урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как происходит обрезка кабачков

Почему кабачки гниют

Урожайность кабачков и патиссонов резко падает уже в середине сезона, хотя в начале лета кусты дают рекордное количество плодов. Причина - не истощение почвы и не недостаток удобрений, а элементарное отсутствие обрезки и проблемы с опылением цветков. Об этом рассказал огородник и блогер, автор популярного YouTube-канала S&K Greenhouse.

Главред выяснил, что нужно делать с кабачками летом.

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По словам специалиста, главная угроза для кабачков и патиссонов возникает там, где листья растений расположены слишком плотно друг к другу. На приподнятых грядках, где приходится экономить место, стебли быстро переплетаются между собой, перекрывая доступ воздуха и света к цветкам.

"Одним из главных врагов кабачков и патиссонов является мучнистая роса, которая обычно возникает из-за плохой циркуляции воздуха. Обрезка не только будет способствовать циркуляции воздуха, но и поможет пчелам найти цветки для опыления ваших кабачков и цуккини", - отметил огородник.

Опыление кабачков и патисонов: почему гниют завязи

У пчел есть лишь небольшой промежуток времени утром, чтобы найти мужской цветок, а затем перелететь к женскому, который расположен непосредственно на конце молодого плода. Если густая листва мешает им добраться до цветков, опыление просто не происходит, и завязь погибает, так и не превратившись в полноценный овощ. Многие огородники в такой ситуации подозревают недостаток минералов в почве, хотя истинная причина совсем в другом. Автор канала S&K Greenhouse подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев проблема кроется не в питании растения, а в пчелах, которых оно не получает.

"Если этого не происходит, кабачки обычно вырастают всего на три-четыре дюйма [около 7–10 см] в высоту, а затем гниют. Многие люди думают, что у них дефицит кальция, хотя на самом деле это проблема с опылением. В 80–90 % случаев просто не происходит опыления", - сказал автор канала S&K Greenhouse.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай кабачков:

Решить эту проблему можно двумя способами: привлекая насекомых на участок дополнительными медоносными растениями или опыляя цветки самостоятельно.

"Вам придётся сделать одно из двух: либо посадить много цветов, таких как мелисса, лантана [чернобривцы или фацелия] или что-то другое, чтобы привлечь пчел в ваш сад, либо вы можете вручную опылить кабачки, касаясь женских цветков мужскими с помощью ватной палочки", - посоветовал специалист.

Соседство для кабачков / Инфографика: Главред

Обрезка кабачков: как стимулировать новый урожай

Сама техника обрезки, по словам блогера, не наносит растению никакого вреда и по принципу напоминает формирование кустов помидоров. Удалять следует в первую очередь те листья, которые начинают перекрещиваться между собой, ведь со временем эта густота только усиливается.

Пятнистый узор на листьях цуккини при этом - не признак болезни, а обычная природная особенность культуры, которую не стоит путать с грибковым поражением. Главный эффект от регулярного удаления старых побегов проявляется не сразу, а в течение всего сезона.

"Одна из причин, по которой мои растения кабачков и цуккини продолжают плодоносить в течение всего лета, а не дают только рекордный урожай в самом начале, заключается в том, что обрезка на самом деле стимулирует новый рост", - убежден блогер.

Кабачки и патиссоны формируют новые плоды именно в верхней части куста, поэтому регулярное срезание отработанных листьев и стеблей заставляет растение постоянно наращивать свежие побеги сверху.

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Об источнике: S&K Greenhouse S&K Greenhouse - это англоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, ландшафтному дизайну и выращиванию декоративных и плодовых растений. Проект ведут специалисты тепличного хозяйства S&K Greenhouse, которые делятся практическими советами по уходу за садом, выбору растений и созданию привлекательных зеленых зон вокруг дома. Основная тематика канала охватывает выращивание цветов, кустарников, деревьев, овощей и многолетних растений, а также сезонные работы в саду. Авторы объясняют, как правильно высаживать растения, формировать клумбы, ухаживать за газоном, обрезать кусты, удобрять почву и защищать насаждения от вредителей и болезней. Большое внимание уделяется озеленению приусадебных участков и подбору неприхотливых растений для различных климатических условий. Видео канала имеют обучающий формат и рассчитаны как на начинающих, так и на опытных садоводов. Среди самых популярных тем - выбор декоративных кустарников, сочетание растений в ландшафтном дизайне, размножение растений черенками, выращивание томатов и другие практические советы для домашнего садоводства. Канал был создан в 2019 году в США. По состоянию на 2026 год он насчитывает около 290 тысяч подписчиков и более 20 миллионов просмотров, что делает его одним из популярных англоязычных YouTube-проектов, посвященных садоводству и тепличному хозяйству.

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