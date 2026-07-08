Кратко:
- Чем прославился актер
- От чего он умер
В террористической Росси стало известно о том, что скончался популярный актер Арташес Алексаняна, который сыграл в популярных сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и других.
Как пишут российские пропагандисты, по предварительным данным, у артиста была онкология. За три дня до кончины 64-летний Арташес Алексанян попал в больницу, в ночь на 6 июля его сердце перестало биться… "В последний раз я слышала его голос за четыре дня до смерти. Я так надеялась, что он поправится. Он обещал, что если ему станет получше, мы встретимся", - поделилась одна из коллег актера. Похоронят знаменитость 9 июля в его родном Ереване.
Артист был женат, у него есть дети и внуки.
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