Россия может открыть новый фронт: в ГПСУ предупредили об угрозе для одной области

В пограничной службе пояснили, где на самом деле враг сосредотачивает силы для возможного продвижения вглубь территории Украины.

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Наступление на Черниговскую область - ГПСУ рассказали о планах России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём сказал Демченко:

Враг может имитировать наступление даже без ресурсов

Планы Кремля отслеживает Генштаб ВСУ

Обстрелы в Черниговской области фиксируются ежедневно

Россия рассматривает возможность наступления на Черниговскую область не только с территории Беларуси, но и собственными силами из приграничных районов - такой сценарий военные считают даже более вероятным. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии 24 Каналу.

По словам пресс-секретаря, украинское командование уже учитывает подобный вариант развития событий и не исключает попыток расширить зону контроля именно в этом направлении.

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"Враг в пределах Черниговской области может планировать попытки расширения зоны своего контроля и продвижения именно в этом направлении", - заявил представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что в последнее время активных действий пехотных или диверсионно-разведывательных групп противника вдоль границы с Россией в пределах Черниговской области не фиксировалось.

Что известно о планах Кремля

Оценка возможных действий врага формируется на основе данных разведки и других подразделений Сил обороны, а не только наблюдений непосредственно на границе. Имеющейся информации достаточно, чтобы ориентировочно понимать направление будущих шагов России, хотя подтвердить конкретные сроки или масштаб пока невозможно.

"Пока нельзя подтвердить, что противник, например, накопил необходимые ресурсы для осуществления масштабного вторжения. Но также нельзя исключать и того, что даже несмотря на отсутствие достаточных сил, будет осуществлена определенная имитация или применение имеющихся сил", - отметил он.

Цель такой тактики, пояснил Демченко, заключается в том, чтобы заставить Украину перебрасывать дополнительные силы на второстепенное направление, отвлекая их от участков, где идут самые ожесточенные бои. По его словам, ситуация находится под контролем, что позволяет отслеживать, когда именно и что конкретно может предпринять Россия на Черниговском направлении.

Где на границе наиболее напряженная обстановка

Несмотря на внимание к Черниговской области, наибольшую активность противника сейчас фиксируют в другом регионе.

"При этом, если оценивать ситуацию на границе с Россией, то наибольшая активность противника наблюдается в Харьковской области. Также определенные активные боевые действия происходят в пределах Сумской области в зонах, где враг ранее смог в определенной степени продвинуться вглубь территории нашего государства", - пояснил Андрей Демченко.

Наиболее сложная ситуация на данный момент сложилась на территории Великобурлукской общины Харьковской области. В Черниговской области активность противника пока не фиксируется, хотя обстрелы со стороны России там происходят ежедневно - так же, как в Сумской и Харьковской областях, где интенсивность немного выше.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Существует ли угроза наступления в Черниговской области - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские войска не отказались от намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы.

По его словам, в Черниговской области возможное активирование действий противника пока будет ограничиваться преимущественно приграничной полосой и проявляться в виде единичных рейдов или диверсионных акций. Эксперт также отметил, что группировка российских войск в Брянской области пока не имеет достаточной численности для создания серьезной угрозы непосредственно для Черниговской области.

"В то же время за состоянием этой группировки необходимо постоянно наблюдать, ведь пока она не является достаточно боеспособной для формирования масштабной угрозы", - указал он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что Россия усилила наступление в Харьковской области. Он подчеркнул увеличение количества атак на Лиманском направлении. Только за сутки российские оккупанты потеряли около 300 солдат.

Он также сообщал, что российские войска в Харьковской области изменили тактику. Он пояснил, что ставка на небольшие группы стала причиной сокращения использования бронетехники. По его словам, на отдельных участках врагу удалось проникнуть через государственную границу, и продолжаются бои в Граневе и Козачьей Лопане.

Reuters сообщило, что на подступах к Константиновке уже происходят столкновения. Агентство отметило, что небольшие группы оккупантов пытаются проникнуть на окраины города. Аналитики указали, что украинские силы продолжают сдерживать наступление на подступах к Константиновке.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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