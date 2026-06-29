Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Бои за Константиновку: Reuters объяснил, почему существует риск потери города

Виталий Кирсанов
29 июня 2026, 12:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Небольшие группы российских оккупантов пытаются проникнуть на окраины Константиновки, украинские силы продолжают сдерживать наступление.
Столкновения уже происходят на подступах к Константиновки
Столкновения уже происходят на подступах к Константиновки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

  • Столкновения уже происходят на подступах к Константиновки
  • В случае захвата города войска РФ могут получить более выгодные позиции для продвижения

Российские войска продолжают постепенно усиливать давление на Константиновку - один из ключевых городов украинского оборонительного рубежа на востоке страны. Как сообщает Reuters, некоторые военные аналитики считают, что судьба населенного пункта во многом будет зависеть от развития боевых действий в ближайшее время.

По информации агентства, столкновения уже происходят на подступах к городу. Небольшие группы российских оккупантов пытаются проникнуть на окраины Константиновки, тогда как украинские силы продолжают сдерживать наступление.

видео дня

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация свидетельствует о сохранении численного преимущества российской армии, несмотря на регулярные удары украинских беспилотников по объектам в глубине тыла противника.

По словам аналитика финской исследовательской группы Black Bird Эмиля Кастехельми, атаки украинских дронов оказывают заметное влияние на возможности российской армии, однако пока этого недостаточно, чтобы полностью остановить ее наступательные действия.

"Эффект (ударов средней дальности) не был настолько велик, чтобы заставить россиян приостановить наступление. Поэтому, несмотря на то, что Россия несет все более тяжелые потери в тылу, она все еще способна продолжать наступление, по крайней мере, на определенных участках", – говорит эксперт.

Как пишет Reuters, в случае захвата Константиновки российские войска могут получить более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вдоль так называемого "пояса крепостей" на востоке Украины. Вместе с тем агентство подчеркивает, что даже при таком сценарии дальнейшее наступление, вероятно, окажется длительным и будет сопровождаться тяжелыми боями, как это происходило ранее в районах Покровска и Авдеевки.

Быстрый прорыв россиян невозможен

Ранее Путин заявил, что Россия близка к захвату Константиновки. Однако в комментариях украинским СМИ командиры 19-го армейского корпуса Киева отвергли это утверждение как преувеличение и заявили, что их войска уничтожают небольшие группы россиян, которым удалось проникнуть на территорию.

Генерал-майор Виктор Николюк, командующий ОТУ "Донецк", заявил ранее заявил, что Константиновка может удержаться при нынешних темпах обороны, учитывая численность личного состава и ресурсы.

Аналитики Института изучения войны также отмечают, что, хотя тактическая ситуация для Украины ухудшается, российских проникновений недостаточно для "быстрого оперативного прорыва".

Тем не менее, попытки России окружить город неуклонно увеличивают цену обороны Киева.

"Придётся сделать выбор: либо повысить ставки, либо отступить. И сейчас ситуация такова, что ставки растут с каждым днём", - говорит украинский аналитик Руслан Микула из группы DeepState

А Кастехельми утверждает, что падение города - "скорее вопрос времени".

Украинские пути снабжения уже находятся под постоянным давлением: артиллерия, беспилотники и управляемые бомбы обстреливают инфраструктуру вдоль дороги к северу от Константиновки, сообщили находящиеся в этом районе военные.

"Маршрут слишком опасен для эвакуации погибших и раненых на обычных транспортных средствах. Всё происходит пешком", - сказал 34-летний военнослужащий Александр Космин.

Константиновка Инфографика
Инфографика: Главред

Где могут начаться интенсивные бои - мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сконцентрировать там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Война РФ в Украине и планы оккупантов - новости

Как писал Главред, в мае спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпяк заявлял, что российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков. Захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян.

В свою очередь, руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что у РФ нет сил для захвата Сум или Харькова.

Аналитики Института изучения войны писали о том, что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет. По словам экспертов, может создаться ложное впечатление, будто российские войска уже захватили Купянск и движутся дальше. На самом же деле россияне не удерживают укрепленных позиций в городе, а на его территории остались лишь единичные диверсионные группы.
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года. Его цель остается неизменной - полный захват Донецкой области.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Константиновка линия фронта Украинский фронт новости Украины новости Украины и мира Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты ударили баллистикой по Днепру: есть погибшие и много раненых

Оккупанты ударили баллистикой по Днепру: есть погибшие и много раненых

12:47Война
Графики отключения света возвращаются в Украину: где и когда не будет энергоснабжения

Графики отключения света возвращаются в Украину: где и когда не будет энергоснабжения

12:04Энергетика
Бои за Константиновку: Reuters объяснил, почему существует риск потери города

Бои за Константиновку: Reuters объяснил, почему существует риск потери города

12:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожая

Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожая

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жару

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жару

Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснока

После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее: названа дата

После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее: названа дата

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

Последние новости

13:21

В саду не будет клещей весь сезон: какое простое средство поможет от них избавиться

13:08

"Непростой период": жена беглеца Ямы сделала признание о жизни в США

12:57

Проще, чем химия: смесь двух ингредиентов заставит тараканов навсегда покинуть домВидео

12:54

Вещи станут белоснежными: одно средство, которое удивит даже опытных хозяекВидео

12:47

Оккупанты ударили баллистикой по Днепру: есть погибшие и много раненых

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
12:04

Графики отключения света возвращаются в Украину: где и когда не будет энергоснабжения

12:03

Бои за Константиновку: Reuters объяснил, почему существует риск потери города

12:02

Запутался во лжи: Путин признал, что не взял Купянск и перепутал реку с городом

11:48

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

Реклама
11:22

Опытные хозяйки кладут лавровый лист в шкаф: почему это полезный лайфхак

11:12

"Любовь": в сети рассекретили загадочную избранницу Дантеса

11:06

Путин может прибегнуть к серьезной эскалации на фоне ударов по Крыму - The Telegraph

10:56

30 июня - "вторая Пасха": зачем верующие должны покрасить 13 яиц

10:38

Путин сделал заявление о наступлении на Сумы: есть ли угроза для города

10:12

Кого ждет богатство, а кого - медовый месяц: гороскоп Таро на полнолуние 29 июняВидео

09:58

Обострение на фронте: в ISW фиксируют продвижение врага на двух важных направлениях

09:57

"Жизнь изменилась из-за рака": Кейт Миддлтон решилась на откровения о болезниВидео

09:44

РФ хочет уничтожить прифронтовые АЗС в Украине: "Флэш" оценил риск дефицита топлива

09:31

Что может принести в дом несчастье: приметы в праздник 30 июня

09:06

В войне наступил перелом, военные ресурсы РФ истощены: анализ Financial Times

Реклама
08:52

"Осознает трудности": в ISW поставили под сомнение "победные" заявления Путина

07:57

Из-за жары энергосистема на пределе возможностей: украинцев предупредили об отключениях

07:56

Кремль готовит концентрированный воздушный удар по Украине: Коваленко назвал причинумнение

07:44

Запрещенный куплет гимна Украины: каких слов боялась Москва более 150 лет назадВидео

07:27

Когда Весам улыбнётся удача в июле 2026: детальный гороскоп на месяцВидео

06:56

"Хлопнули электроподстанцию": из-за атаки дронов часть Крыма осталась без света

05:55

"Проклинают, угрожают": Мартыновская выступила с обращением после отмены

04:41

Легендарный квас времен СССР: как его готовили и почему сейчас такого уже нет

04:03

Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснокаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

03:33

Почему "счастье любит тишину": как страх чужой зависти сдерживает наш успех

02:37

Неожиданная удача улыбнется трем знакам зодиака — кто в числе счастливчиков

01:30

Назван победитель ЧМ-2026: неожиданный вердикт суперкомпьютера

28 июня, воскресенье
23:20

Внезапная смерть командира 154 ОМБр: в полиции раскрыли причину

23:06

Путин внезапно признал топливный коллапс и выкатил новые требования к УкраинеВидео

22:36

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жаруВидео

22:09

Почему понедельник считается тяжелым днем — чего нельзя делать в первый день недели

21:55

У кого жизнь изменится на полтора года вперед: полный гороскоп на июль 2026Видео

21:44

РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: есть погибшая, среди пострадавших - дети

21:26

"Не достигли ни одной цели": в МИД жестко ответили на победные реляции Путина

Реклама
21:07

Кому ждать подарков, судьбоносных встреч и удачи: гороскоп на июль 2026Видео

21:06

Помидоры вырастут гигантскими и сладкими: простой способ, о котором знают единицыВидео

20:25

Мухи исчезнут из дома прямо на глазах: неожиданный способ работает даже в жаруВидео

19:25

Новая мобилизация в РФ: в СНБО раскрыли единственный сценарий и последствия

19:13

Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым — что известно

18:56

В России поражен один из пяти крупнейших НПЗ: ССО раскрыли подробности

18:25

Полотенца вернут былую свежесть: раскрыт простой секрет идеальной стиркиВидео

18:14

Ретроградный Меркурий подготовил испытание для 6 знаков зодиака до 23 июля

18:11

Что делать, если укусила пчела или оса: как быстро снять отек и зуд

18:02

Секрет обильного урожая огурцов: почему опытные огородники поливают их дрожжами

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять