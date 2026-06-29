Бои за Константиновку: Reuters объяснил, почему существует риск потери города

Небольшие группы российских оккупантов пытаются проникнуть на окраины Константиновки, украинские силы продолжают сдерживать наступление.

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Столкновения уже происходят на подступах к Константиновки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

Столкновения уже происходят на подступах к Константиновки

В случае захвата города войска РФ могут получить более выгодные позиции для продвижения

Российские войска продолжают постепенно усиливать давление на Константиновку - один из ключевых городов украинского оборонительного рубежа на востоке страны. Как сообщает Reuters, некоторые военные аналитики считают, что судьба населенного пункта во многом будет зависеть от развития боевых действий в ближайшее время.

По информации агентства, столкновения уже происходят на подступах к городу. Небольшие группы российских оккупантов пытаются проникнуть на окраины Константиновки, тогда как украинские силы продолжают сдерживать наступление.

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Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация свидетельствует о сохранении численного преимущества российской армии, несмотря на регулярные удары украинских беспилотников по объектам в глубине тыла противника.

По словам аналитика финской исследовательской группы Black Bird Эмиля Кастехельми, атаки украинских дронов оказывают заметное влияние на возможности российской армии, однако пока этого недостаточно, чтобы полностью остановить ее наступательные действия.

"Эффект (ударов средней дальности) не был настолько велик, чтобы заставить россиян приостановить наступление. Поэтому, несмотря на то, что Россия несет все более тяжелые потери в тылу, она все еще способна продолжать наступление, по крайней мере, на определенных участках", – говорит эксперт.

Как пишет Reuters, в случае захвата Константиновки российские войска могут получить более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вдоль так называемого "пояса крепостей" на востоке Украины. Вместе с тем агентство подчеркивает, что даже при таком сценарии дальнейшее наступление, вероятно, окажется длительным и будет сопровождаться тяжелыми боями, как это происходило ранее в районах Покровска и Авдеевки.

Быстрый прорыв россиян невозможен

Ранее Путин заявил, что Россия близка к захвату Константиновки. Однако в комментариях украинским СМИ командиры 19-го армейского корпуса Киева отвергли это утверждение как преувеличение и заявили, что их войска уничтожают небольшие группы россиян, которым удалось проникнуть на территорию.

Генерал-майор Виктор Николюк, командующий ОТУ "Донецк", заявил ранее заявил, что Константиновка может удержаться при нынешних темпах обороны, учитывая численность личного состава и ресурсы.

Аналитики Института изучения войны также отмечают, что, хотя тактическая ситуация для Украины ухудшается, российских проникновений недостаточно для "быстрого оперативного прорыва".

Тем не менее, попытки России окружить город неуклонно увеличивают цену обороны Киева.

"Придётся сделать выбор: либо повысить ставки, либо отступить. И сейчас ситуация такова, что ставки растут с каждым днём", - говорит украинский аналитик Руслан Микула из группы DeepState

А Кастехельми утверждает, что падение города - "скорее вопрос времени".

Украинские пути снабжения уже находятся под постоянным давлением: артиллерия, беспилотники и управляемые бомбы обстреливают инфраструктуру вдоль дороги к северу от Константиновки, сообщили находящиеся в этом районе военные.

"Маршрут слишком опасен для эвакуации погибших и раненых на обычных транспортных средствах. Всё происходит пешком", - сказал 34-летний военнослужащий Александр Космин.

Инфографика: Главред

Где могут начаться интенсивные бои - мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сконцентрировать там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Война РФ в Украине и планы оккупантов - новости

Как писал Главред, в мае спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпяк заявлял, что российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков. Захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян.

В свою очередь, руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что у РФ нет сил для захвата Сум или Харькова.

Аналитики Института изучения войны писали о том, что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет. По словам экспертов, может создаться ложное впечатление, будто российские войска уже захватили Купянск и движутся дальше. На самом же деле россияне не удерживают укрепленных позиций в городе, а на его территории остались лишь единичные диверсионные группы.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года. Его цель остается неизменной - полный захват Донецкой области.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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