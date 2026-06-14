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Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

Руслан Иваненко
14 июня 2026, 18:59
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Военный обозреватель прогнозирует изменение характера боевых действий и усиление роли беспилотных технологий.
ВВС, российская армия
Весенне-летнее наступление России закончилось неудачей / коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Кратко:

  • Самые ожесточенные бои летом ожидаются в Донецкой области
  • Россия будет пытаться удержать позиции на юге
  • Украина будет наращивать удары дронами по логистике РФ

Анонсированное Россией весенне-летнее наступление фактически провалилось, а характер боевых действий в летний период будет отличаться от предыдущих кампаний. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, наиболее интенсивные бои в ближайшее время могут развернуться за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

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В то же время на юге Украины российские войска, вероятно, будут пытаться удержать занятые позиции, хотя активность боевых действий там может постепенно снижаться. Тимочко считает, что Россия вряд ли сможет существенно нарастить свой военный потенциал на этом направлении, несмотря на предыдущие планы по расширению оккупированных территорий.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

"Россияне будут пытаться удержаться там до последнего, даже если у них будет отрезана логистика. За все время полномасштабной войны с противником мы видели, что он стремился держаться ценой любых жертв там, где другие армии просто сочли бы нецелесообразным находиться", – заявил Тимочко.

Обозреватель также прогнозирует усиление технологической составляющей войны. По его мнению, будет расти роль беспилотников, а Силы обороны Украины будут работать над расширением зоны поражения в пределах малого радиуса действия. Кроме того, увеличение авиационного парка Украины может повлиять на расширение возможностей поражения целей в воздушном пространстве.

"Интенсивность наращивания наших ударов от "нуля" до 200 километров точно будет расти. Противник будет пытаться адаптироваться. Думаю, сейчас он постарается по максимуму реквизировать у крупных корпораций в глубине России грузовой транспорт, чтобы попытаться количественно компенсировать потери, которые будет нести. Это повлияет на общую российскую логистику", – констатировал Тимочко.

Также он предположил, что российское командование может активнее привлекать штурмовую авиацию для прикрытия маршрутов снабжения, которые все чаще оказываются под ударами украинских дронов. Одной из ключевых задач Сил обороны Украины остается нарушение логистики противника.

Какой важный город ВСУ могут потерять в июне – прогноз эксперта

Ситуация на Донецком направлении остается сложной, а в ближайшие месяцы украинские войска могут столкнуться с риском потери одного из ключевых городов региона. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Машовец.

По его оценке, критическая ситуация может сложиться вокруг Константиновки. Эксперт считает, что именно этот город оказался под серьезной угрозой из-за активных действий российских войск в Донецкой области.

Машовец отметил, что решающий момент для обороны населенного пункта может наступить уже летом. В то же время он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от хода боевых действий и способности Сил обороны Украины сдерживать наступление противника.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, украинские защитники в мае достигли самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. Об этом свидетельствуют данные из нового отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и оценки украинских источников.

Кроме того, РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, что аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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О личности: Иван Тимочко

Тимочко Иван — участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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