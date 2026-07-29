Угроза для всех регионов — Зеленский предупредил о массированной атаке РФ и назвал сроки

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Силы обороны фиксируют признаки подготовки России к новому массированному комбинированному удару по Украине, который может произойти уже сегодня ночью. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам в Telegram.

"Был доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножка. Россияне несколько суток назад подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность того, что удар будет нанесён", - заявил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского / Скриншот

Глава государства обратил внимание на то, что исход ночной атаки будет напрямую зависеть от решений международных партнеров по усилению противовоздушной обороны страны.

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"Важно, чтобы наши партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помочь ракетами для ПВО напрямую зависит защита жизней людей. Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые располагают ракетами для "Пatriot" и могут ими поддержать нашу оборону", - подчеркнул Зеленский.

Президент предупредил, что любая задержка с решениями партнеров будет иметь конкретную цену, и обратился к украинцам с просьбой осторожности.

"Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления. Пожалуйста, во всех регионах Украины обращайте сегодня внимание на сигналы воздушной тревоги и берегите себя", - сказал Зеленский.

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