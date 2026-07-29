Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как быстро избавиться от клопов в доме: эффективные методы и химические средства

Марина Иваненко
29 июля 2026, 17:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как избавиться от клопов в квартире и какие средства от клопов наиболее эффективны. С чего начать обработку и когда требуется повторная дезинсекция.
Как избавиться от клопов
Как избавиться от клопов / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как избавиться от клопов в квартире
  • Какие методы помогают уничтожить вредителей
  • Когда стоит вызвать дезинсекторов

Появление клопов в квартире или частном доме - настоящий кошмар для любого хозяина. Эти вредители быстро размножаются и доставляют значительный дискомфорт, однако справиться с ними вполне реально, если действовать комплексно и без промедлений. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания УНИАН, борьбу с насекомыми следует начинать сразу после обнаружения первых признаков их жизнедеятельности. Первый шаг - постирать все постельное белье и другой текстиль при максимально высокой температуре, а также провести термическую обработку вещей, которые нельзя стирать.

видео дня

Экстренная дезинфекция: что делать в первую очередь

Для борьбы с клопами в труднодоступных местах специалисты советуют действовать последовательно.

Текстиль и мебель

Тщательно пропылесосьте швы диванов, матрасы, щели и стыки мебели. После этого обработайте поверхности пароочистителем или утюгом с функцией парового удара - высокая температура помогает уничтожить как взрослых насекомых, так и их яйца.

Обработка мест скопления

Для этого лучше использовать специализированные средства от клопов в соответствии с инструкцией производителя или обратиться в профессиональную службу дезинсекции.

Если обрабатываете диван или кровать, предварительно отодвиньте мебель от стен, чтобы получить доступ ко всем щелям и стыкам. После завершения обработки хорошо проветрите помещение.

Видео о том, как избавиться от клопов, можно посмотреть здесь:

Народные методы борьбы с вредителями

Если применение инсектицидов нежелательно, можно воспользоваться народными способами, хотя их эффективность при значительной зараженности ограничена.

Уксус

Столовым уксусом протирают плинтусы, каркасы кроватей и другие места, где могут передвигаться насекомые.

Сухие травы

Полынь, розмарин, тимьян или лаванда могут временно отпугивать клопов благодаря резкому запаху, но не уничтожают их.

Эфирные масла

Масла лаванды, гвоздики или эвкалипта иногда используют в качестве натурального репеллента. Несколько капель добавляют в аромалампу или разбавляют в воде для обработки поверхностей.

Что делать, если клопов слишком много

В случае сильного заражения самым эффективным решением станет использование сертифицированных инсектицидов, предназначенных для борьбы с постельными клопами, или вызов профессиональной службы дезинсекции.

При использовании любых химических средств обязательно следуйте инструкции производителя, надевайте перчатки и, при необходимости, респиратор. После обработки тщательно проветрите помещение.

Если после первой обработки клопы снова появились, повторную дезинсекцию обычно проводят через 2–3 недели, когда из яиц могут вылупиться новые особи.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
насекомые лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Военные получат отсрочку на годы: какие условия и что изменится с 1 августа

Военные получат отсрочку на годы: какие условия и что изменится с 1 августа

19:16Аналитика
"Война идет к завершению": в США одобрили "адские" санкции против РФ, что известно

"Война идет к завершению": в США одобрили "адские" санкции против РФ, что известно

17:19Аналитика
Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

16:10Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 15 с

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещь

Арбузы вырастут крупными, а дыни — сладкими: нужно сделать всего одну вещь

Последние новости

19:16

Военные получат отсрочку на годы: какие условия и что изменится с 1 августа

19:10

Почему закон Грема-Блюменталя не нанесет России ощутимого удара: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Что посадить после картофеля: как восстановить почву и получить новый урожай

18:50

Почему Токаев призвал Путина остановить войну именно сейчас: назван важный нюанс

18:31

Что сделать, чтобы помидоры не трескались в банке: простые кулинарные лайфхаки

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь СемиволосЕсли Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос
18:20

Что посеять после лука в июле: секрет, который сделает землю плодородной без навозаВидео

17:42

Как быстро избавиться от клопов в доме: эффективные методы и химические средства

17:37

Снова станут белоснежными: зачем опытные хозяйки кладут носки в пакет на 1 минуту

17:31

Семья Петровских стала генеральным партнером 10-й юбилейной премии "Золотая Дзига"

Реклама
17:29

Астрологи назвали знаки зодиака, которым август сулит неприличное богатство

17:19

"Война идет к завершению": в США одобрили "адские" санкции против РФ, что известно

17:11

Не стоит выбрасывать пластиковые бутылки: что опытные дачники делают с ними на грядках

17:10

Турист в Румынии чуть не стал добычей медведя из-за смартфона: видеоВидео

17:08

Магнитные бури 30 июля: какой уровень солнечной активности ожидается

16:38

Китайский гороскоп на завтра, 30 июля: Драконам — перемены, Петухам — романтика

16:26

Готовится продолжение фильма "Один дома": Маколей Калкин может вернуться к роли Кевина

16:12

Огурцы будут плодоносить до заморозков: какое домашнее удобрение удивит результатом

16:10

Доллар сорвался в пике, а евро растет: новый курс валют на 30 июля

16:09

Переаттестация БЭБ превратилась в имитацию очищения структуры, — экс-прокурор САП Броневицкий

16:05

В ВСУ начались масштабные проверки: в Генштабе назвали причину

Реклама
16:02

Кого ждут большие деньги и новые возможности: расклад Таро на август 2026Видео

15:52

Зачем смешивать кофе с уксусом — результат удивит даже опытных хозяек

15:39

После захода солнца домашний кот меняется: что с ним происходит и почемуВидео

15:11

Венгрия вновь преграждает путь Украины в ЕС: что требуют в Будапеште

15:10

Портал изобилия открыт: как полнолуние 29 июля изменит жизнь каждого знака зодиакаВидео

15:07

Без горячей воды и тепла: бывший управитель блокирует подключение газа в киевской новостройке

15:02

Кислица назвал главный козырь Украины в переговорах о прекращении войны

14:18

Украину может ожидать зимняя катастрофа: Зеленский обратился за помощью к США

13:56

Автор культового саундтрека к фильму "Драйв" найден мертвым

13:28

Звучит как поэзия: какими красочными словами ругались украинцы еще сто лет назад

13:03

Как отмыть застарелый жир с вытяжки за 15 минут без химии — лайфхак

12:55

"Глубоко огорчен": стала известна реакция Тома Круза на отказ дочери от его фамилии

12:30

Масштабные операции в Каспийском море: кто может помогать Украине наносить удары

12:22

Как заставить петунии зацвести повторно в конце лета: секрет садоводовВидео

12:08

Дроны атаковали Пермь: пылает один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

11:55

"Мы не можем отвечать ударом на удар": Хмара дал первое интервью

11:43

Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

11:26

Простой, но очень сытный завтрак из яиц за 15 минут — рецепт

11:03

Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

11:03

Черная полоса позади: звезды готовят облегчение для четырех знаков

Реклама
11:03

Началась передислокация Ту-95МС: какой город может стать главной целью удара РФ

10:55

"Макияж не спасёт ситуацию": в сети разгорелся спор из-за послеродовых изменений

10:45

Почему 30 июля не рекомендуется совершать крупные покупки: какой церковный праздник

10:14

С кем Стрелец построит самые крепкие отношения: четыре лучших знака зодиака

09:49

Иран реально готовился нанести удар баллистикой по Украине: NYT раскрыл детали

09:40

Дурова объявили в международный розыск в РФ: грозит пожизненное

09:26

Возвращение Крыма: Зеленский сделал заявление о переговорах относительно полуострова

09:24

Семья разрастается: Орбакайте похвасталась неожиданным пополнением

09:20

Помидоры, клубника и не только: какие растения боятся полива из шланга

09:05

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять