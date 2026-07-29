Как быстро избавиться от клопов в доме: эффективные методы и химические средства

Как избавиться от клопов в квартире и какие средства от клопов наиболее эффективны. С чего начать обработку и когда требуется повторная дезинсекция.

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Как избавиться от клопов / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как избавиться от клопов в квартире

Какие методы помогают уничтожить вредителей

Когда стоит вызвать дезинсекторов

Появление клопов в квартире или частном доме - настоящий кошмар для любого хозяина. Эти вредители быстро размножаются и доставляют значительный дискомфорт, однако справиться с ними вполне реально, если действовать комплексно и без промедлений. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания УНИАН, борьбу с насекомыми следует начинать сразу после обнаружения первых признаков их жизнедеятельности. Первый шаг - постирать все постельное белье и другой текстиль при максимально высокой температуре, а также провести термическую обработку вещей, которые нельзя стирать.

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Экстренная дезинфекция: что делать в первую очередь

Для борьбы с клопами в труднодоступных местах специалисты советуют действовать последовательно.

Текстиль и мебель

Тщательно пропылесосьте швы диванов, матрасы, щели и стыки мебели. После этого обработайте поверхности пароочистителем или утюгом с функцией парового удара - высокая температура помогает уничтожить как взрослых насекомых, так и их яйца.

Обработка мест скопления

Для этого лучше использовать специализированные средства от клопов в соответствии с инструкцией производителя или обратиться в профессиональную службу дезинсекции.

Если обрабатываете диван или кровать, предварительно отодвиньте мебель от стен, чтобы получить доступ ко всем щелям и стыкам. После завершения обработки хорошо проветрите помещение.

Видео о том, как избавиться от клопов, можно посмотреть здесь:

Народные методы борьбы с вредителями

Если применение инсектицидов нежелательно, можно воспользоваться народными способами, хотя их эффективность при значительной зараженности ограничена.

Уксус

Столовым уксусом протирают плинтусы, каркасы кроватей и другие места, где могут передвигаться насекомые.

Сухие травы

Полынь, розмарин, тимьян или лаванда могут временно отпугивать клопов благодаря резкому запаху, но не уничтожают их.

Эфирные масла

Масла лаванды, гвоздики или эвкалипта иногда используют в качестве натурального репеллента. Несколько капель добавляют в аромалампу или разбавляют в воде для обработки поверхностей.

Что делать, если клопов слишком много

В случае сильного заражения самым эффективным решением станет использование сертифицированных инсектицидов, предназначенных для борьбы с постельными клопами, или вызов профессиональной службы дезинсекции.

При использовании любых химических средств обязательно следуйте инструкции производителя, надевайте перчатки и, при необходимости, респиратор. После обработки тщательно проветрите помещение.

Если после первой обработки клопы снова появились, повторную дезинсекцию обычно проводят через 2–3 недели, когда из яиц могут вылупиться новые особи.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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