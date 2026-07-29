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Как заставить петунии зацвести повторно в конце лета: секрет садоводов

Анна Ярославская
29 июля 2026, 12:22
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Эксперты объяснили, почему к августу петунии теряют вид и как за несколько недель вернуть им пышное цветение.
Петуния
Как продлить цветение петунии / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему петунии перестают цвести к концу лета
  • Как правильно обрезать разросшиеся кусты
  • Какое удобрение ускорит новое цветение

Ближе к августу пышно цветущие весной петунии часто начинают выглядеть тонкими, вытянутыми и уставшими - однако спасти растение можно всего за пару недель с помощью обрезки и подкормки.

Причина увядания петуний - интенсивное цветение, которое истощает растение и почву, особенно если цветок растет в тесном горшке или подвесной корзине, пишет This Is My Garden.

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По мере того как петуния тратит все больше энергии на новые бутоны, она слабеет, если эти запасы не восполнять. Кроме того, летняя жара ускоряет пересыхание почвы в контейнерах и лишает корни нужных питательных веществ.

Как правильно обрезать петунии

Первый и самый важный шаг к восстановлению растения - решительная обрезка, даже если куст еще частично цветет. Именно она запускает механизм нового роста взамен вытянутых и оголенных стеблей.

Для обрезки нужно взять чистые садовые ножницы и укоротить каждый стебель примерно на половину или две трети длины, срезая сразу над листовым узлом - именно там появится новый рост.

Если кусты сильно вытянулись, то длину можно сократить и на три четверти.

После обрезки растение может выглядеть почти голым, но уже через одну-две недели появятся новые побеги, а через три недели куст снова станет пышным и ярким - при условии правильной подкормки.

Как пишет The Spruce, регулярная легкая обрезка помогает поддерживать цветение на протяжении всего сезона.

"Используя секатор для обрезки, вы стимулируете новый рост. Уже примерно через неделю петунии снова расцветут даже лучше, чем прежде", - говорит генеральный директор The Inspired Garden Masterclass Лора Дженни.

Совладелица питомника растений Bright Lane Gardens Анна Олер также советует регулярно прищипывать увядшие цветки вместе с семенной коробочкой, а при разрастании куста обрезать его наполовину.

"Растения отрастут более густыми и продолжат цвести после обрезки", - отмечает Олер.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Как ухаживать за петунией, чтобы она обильно цвела

Обрезка запускает рост, но без дополнительного питания растение не сможет быстро нарастить новую листву и бутоны. Поэтому вторым обязательным этапом становится подкормка.

Для восстановления петуний лучше всего подходит жидкое удобрение с повышенным содержанием азота и калия и пониженным содержанием фосфора - оптимальным считается состав с формулой около 20-6-20. Азот ускоряет наращивание зеленой массы и укрепляет стебли, а калий отвечает за яркость и обилие бутонов. Избыток фосфора, напротив, способен подавлять цветение со временем.

Подкормку рекомендуется вносить раз в 5–7 дней в половинной от указанной на упаковке концентрации, нанося раствор непосредственно на почву, а не на листья, чтобы избежать ожогов на солнце.

Перед внесением удобрения растение желательно предварительно полить - это защитит корни от стресса.

Не менее важен и сам режим полива: в жару контейнеры и подвесные корзины могут пересыхать за несколько часов, поэтому влажность почвы стоит проверять ежедневно, погружая палец примерно на два сантиметра в грунт.

Поливать петунии нужно обильно, до появления воды из дренажных отверсти - это стимулирует рост корней вглубь и дольше сохраняет растение увлажненным.

Петунии в горшках и подвесных корзинах нередко нуждаются в поливе несколько раз в день в сильную жару, тогда как высаженные в открытый грунт кусты способны обходиться без полива дольше.

Смотрите видео - Как продлить цветение петунии:

Как писал Главред, флорист развенчала советы из интернета и раскрыла единственный рабочий метод добиться роскошного цветения пионов. Оказалось, что все дело в правильной посадке.

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Об источнике: The Spruce

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