Климовский: План Кремля по развязыванию мировой войны трещит по швам

Аналитик указывает, что попытки сорвать перемирие в Иране и Йемене обернулись для Москвы репутационными и стратегическими потерями.

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Владимир Путин / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

В субботу 25 июля "путин" вдруг срочно встретился с Токаевым в нейтральном Омске, чтобы обсудить, как РФ выйти из колониальной войны против Украины. Даже не стал делать вид, что хочет поговорить о торговле с Казахстаном, и заодно о войне, так и быть. Вопрос, с чего такая прыть? Ответ – мировая война у кремлёвцев пошла наперекосяк, но замысел был, разумеется, гениальным.

Кремлёвцы решил устроить несколько новых "горячих точек" США из расчёта, что те не смогут играть сразу на многих досках и запросят пощады или надорвутся, если станут это делать.

Пунктом № 1 был срыв перемирия между Ираном и США. Для этого хунта обстреляла с 7 на 8 июля в Ормузе три судна у берегов Омана и потребовала, чтобы все корабли шли только возле берега Ирана и платили ему. Пункт № 2 – подтолкнуть хуситов через иранцев к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива и устроить очень "горячую точку". Пункт № 3 – побудить КНР и КНДР дать РФ много солдат и техники для быстрой оккупации всей Украины или минимум для повсеместного выхода к Днепру. Если в Киеве на левом берегу поставить пушки и обстреливать исторический центр, как делал в 1918 г. красный генерал Муравьёв, то можно добиться быстрой капитуляции на любых своих условиях.

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При этом Песков ещё притворно удивлялся, почему Трамп не позвонил "путину", как обещал 8 июля. Потому и не позвонил, что не надо было подталкивать Иран к выходу из сделки и вымогательству. По сходной причине Виткофф с Кушнером тоже с апреля не едут в Москву.

С пунктом № 1 по началу всё было идеально – в Ормузе началась перестрелка и хунта заявила, что пока её требование платить все не примут, она будет блокировать пролив. В целях демонстрации своих возможностей хунта обстреляла в Иордании и Ираке ракетами военные базы США, не имевшие серьёзного ПВО. Навели ракеты явно со спутников РФ, так как попадания были точными, а не такие, как стрельбы Ирана по Израилю. Вроде всё круто и по плану.

Но в Москве и Тегеране почему-то не подумали об ответной реакции США. Она была не только симметричной, но и ассиметричной. Проход у берега Ирана опять закрыли, но проводку судов вдоль берега Омана сохранили, и Трамп пообещал хунте сносить в Иране по мосту или электростанции за каждый обстрел торгового судна.

Ассиметрично Трамп объявил 24 июля, что будет списывать с замороженных счетов Ирана деньги для выплат пострадавшим. Хунта такого от Трампа не ожидала, и Арагчи назвал это беспределом, грозящим разрушить всё мироздание. Арагчи стал уверять, что одно государство не имеет право конфисковывать деньги другого государства. Трамп на это оптимистично ответил 25 июля, что хунта уже хочет переговоров, но он не верит ей, и пообещал сокрушительный удар.

С нефтью из Залива всё тоже не в пользу хунты. После подписания сделки США – Иран вывоз нефти из Залива восстановился до 14 млн. баррелей в сутки. Не довоенные 20 млн., но цена быстро откатилась к довоенным 70 долларам за баррель. Из этих 14 млн. баррелей Саудовская Аравия и ОАЭ перегоняют 7 млн. баррелей по нефтепроводам мимо Залива и имели в виду Иран. Возобновление хунтой Ирана блокады бьёт только по Ираку, Кувейту, Катару и Бахрейну, но у первых двух есть варианты вывоза по суше, а у других двух не большие объёмы и можно вывозить от случая к случаю под охраной флота США.

В результате в пролёте только хунта, так как США проводки судов продолжают, но в Иран и из него суда пропускают крайне избирательно. За 24 июля они пропустили в Иран только два судна, 12 развернули и два вывели из строя за попытки прорваться.

При этом авиация США нанесла 24 июля удар по иранскому порту Бендер-Энзели на Каспии, а 25 июля Зеленский заявил о ракетно-дроновом ударе ЗСУ на Каспии у берегов РФ по судам, шедшим в Иран, ракетному катеру и нефтедобывающей платформе. МИД Ирана 25 июля атаку на одно своё грузовое судно 24 июля подтвердил. Заявил, что один моряк погиб, а другой был ранен и вызвал временного поверенного Украины в Тегеране для вручения ноты протеста.

Синхронность атаки 24 июля США и Украины по целям на Каспии, тем более такой как движущийся корабль, наводит на мысль, что Трампу пока не с руки официально бить по объектам у берегов РФ, но и Москве не с руки признавать такое. Ситуация на иранском фронте мировой войны, затеянной кремлёвцами, уже пошла криво. Астрахань на мушке у двух флотов США вблизи Залива и это новая "карта" в переговорах Трампа с кремлём. Что касается хунты, то она, похоже, уже сожалеет, что поддалась на уговоры РФ, вышла из перемирия и стала требовать денег со всех, позабыв о Ливане и Газе.

С пунктом № 2 кремлёвского плана мировой войны совсем интересно. Иранцы, как и обещали кремлёвцам, слетали 13 июля к хуситам, несмотря на то что над Заливом уже неделю возобновились боевые действия. Слетали с двумя просьбами – перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и остановить саудовский нефтеналивной порт на Красном море в городе Янбу.

Хуситы согласились, но пояснили, что пролив закроют только для Саудовской Аравии, а не для всех, и 20 июля официально объявили ей войну, назвав это блокадой. Формальным предлогом для объявления войны стала бомбардировка правительством Йемена взлётной полосы в городе Сана 13 июля, чтобы самолёт с иранцами не сел. Но он сел, и через два дня хуситы заявили саудитам о прекращении перемирия с ними, длившегося больше 5 лет. Саудиты пытались всё уладить, но хуситы отвергли мир, объявили "блокаду за блокаду" и запретили любым кораблям заходить в Янбу, а судам под флагом саудитов проходить через пролив. Возле пролива как-то очень вовремя дважды появлялись и сомалийские пираты.

После 20 июля хуситы обстреляли и повредили четыре судна саудитов и сделали пуски ракет по нескольким городам. Считали, ответа не будет. Это было крупной ошибкой, но не так хуситов, как планировщиков этой войны в Москве и Тегеране, исходивших из того, что у саудитов армия маленькая, вся занята на войне в Заливе и опасается десанта из Ирана.

Планировщики забыли, что в марте в Саудовскую Аравию зашло 10 тыс. спецназа из Пакистана с авиацией и именно на такой случай, а не для отражения десанта из Ирана, вероятность высадки которого равна нулю. Забыли и о договоре саудитов с Пакистаном о защите.

24 июля для хуситов наступил день возмездия. Греческий расчёт ПВО в Янбу сбил обе баллистические ракеты хуситов, а авиация саудитов бомбила единственный их порт в Ходейде на Красном море и объявила, что он заблокирован. Кроме порта бомбила также вторую линию позицией хуситов на фронте в глубине страны, а первую линию обстреляли войска правительства Йемена. После этого саудиты поинтересовались у хуситов, как это им нравится и пообещали продолжить, если что. Хуситы ответили в русском стиле, а нам то блокаду порта за что, так не честно.

25 и 26 июля в Йемене было тихо. Саудиты не торопятся окончательно закрыть тему хуситов при содействии Пакистана, а политбюро хуситов размышляет, может ну её на фиг такую третью мировую войну. Русские сами её затеяли, пусть сами и воюют, а мы пока на это посмотрим со стороны.

На данный момент иранский и йеменский фронт удалось купировать и поставить на паузу одной лишь демонстрацией силы. По пункту № 3 гениального плана кремлёвцев военных подвижек вообще не произошло.

На выходных 18 и 19 июля кремлёвцы активно стучали в двери КНР и КНДР. Из КНДР в Москву 19 июля для встречи с "путиным" даже прибыла глава её МИД мадам Цой Сон Хи. Китайцы вальяжно принимали московитов у себя на дому. В результате в росСМИ появились публикации – Москва готова отдать в аренду КНР и КНДР очень большие территории на Дальнем Востоке и в Артике под маркой статуса свободных экономических зон. Если Пекин получит землю, воду и порт в Мурманске, то анекдот из 1980-ых "На китайско-финской границе всё спокойно" получит вторую жизнь. Без порта в аренду на сто лет китайцам Арктика неинтересна, и такого, чтобы не замерзал.

Так как это сложная сделка, а КНР с КНДР никуда не спешат, и хотят обсудить детали, то гениальный пункт № 3 не сильно зашевелился, в отличие от пунктов Ирана и Йемена. С целью её дезавуирования Трамп попросил Зеленского заявить, что КНДР хочет передать РФ 30 тыс. солдат для завоевания Украины. Тот сделал это заявление 25 июля, сославшись на данные разведки. Зеленский становится каналом для "утечек" не менее важным, чем СМИ Америки и Европы.

Но у Пекина своё видение ситуации. В рамках этого видения "путину" пришлось всё бросить и срочно лететь на встречу с Токаевым в Омск, так как лететь в Астану было не с руки, как и приглашать Токаева в Москву. Токаев на нейтральной земле Омска передал Пу послание от "великого брата" Си, что он предпочёл бы увидеть перемирие РФ с Украиной. Но если брат Пу хочет воевать, то пусть воюет своими силами, а оружие и солдат дадим ему только когда танки Украины и НАТО будут у Смоленска.

В Пекине логично считают, если у РФ на фронте дела будут из рук вон плохо, то порт в Мурманске она сдаст в аренду не на 100, а на 200 лет. После этого можно будет ей чем-то помочь на более выгодных условиях для себя. Сейчас Пекину выгодно, чтобы РФ немного, но уверенно проиграла, и это тормозит весь пункт № 3 гениального плана кремлёвцев.

Но мировую войну нельзя устроить в одиночку или только с союзниками. Противник в неё тоже вносит свою лепту. Поэтому 23 июля Джон Коул, спецпредставитель Трампа для Беларуси, заявил, что переносит визит в Минск на неопределённый срок. Это знак, что Белый дом отказывается от проекта Лукашенко, одобренного кремлёвцами, о встрече в Минске на троих по образцу Беловежской Пущи 2.0. Пусть ищут другое место. Лукашенко с горя заявил, что сделал крупные перестановки в своём КГБ, но фамилии не назвал, ссылаясь на секретность.

В этом контексте надо отметить ещё два действия.

Первое – это предложение лейбористов к США провести в Лондоне международную конференцию по морскому праву и безопасности судоходства из-за ситуации в Ормузе. Явно, одним Ормузом не ограничится. Есть ещё боевые действия в Красном, Чёрном, Азовском и на других морях. "Путин" 26 июля на дне флота РФ учил своих моряков защищать её танкеры под любым флагом. Никогда до этого флот РФ ещё не выступал под флагами Мозамбика, Палау и других стран.

Второе – выступление Каи Каллас на саммите АСЕАН на Филиппинах, где она назвала РФ экзистенциональной угрозой Европе и миру. Кремлёвцев это поразило в самую печень, так как они заподозрили Каллас в организации войны всего мира с РФ. Поэтому Захаровой дали разрешение хамить в ответе Каллас без ограничений. Маша начала с того, что расея ни на кого не нападал, и далее понеслось чисто по-русски – лечиться надо, но без мата.

Кремлёвцы не понимают элементарную вещь, если они будут шантажировать Трампа и республиканцев под выборы тем, что Трамп не остановил войну в Украине за один день, а ведомство Лаврова уже сосчитало, что он произнёс эту фразу 80 раз, то им ничего другого не останется, как крупно наказать РФ в Украине до выборов в США. Китайцев это более чем устроит с прицелом на порт в Мурманске и древней притчи – как приятно наблюдать с дерева за дерущимися тиграми.

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О персоне: Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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